Kodak: 30 Jahre thermische Druckplattenbebilderung

Diese spektakuläre Enthüllung einer disruptiven Technologie war der Ausgangspunkt für den grundlegenden Wandel des CTP-Marktes hin zur thermischen Bebilderung. Im Vergleich zur CTP-Technologie mit sichtbarem Laserlicht bot die thermische Bebilderung erhebliche Vorteile in Bezug auf Stabilität, Bildqualität und Handhabung. Die SQUARESPOT Technologie von Kodak setzte einen neuen Standard und sorgte für mehr Zuverlässigkeit und höhere betriebliche Effizienz. Mit bis zu 10.000 dpi Auflösung erfüllt SQUARESPOT die Anforderungen der modernen Druckproduktion mit präziser Punktwiedergabe, scharfen Details, sanften Verläufen und präzisem Passer.

Die Technologie reduziert Fehler und Nacharbeiten erheblich, optimiert die Prozesskontrolle, minimiert Ausfallzeiten, verringert den Ausschuss und erhöht den Ausstoß, was sie in herausfordernden Produktionsumgebungen unverzichtbar macht. Darüber hinaus legte die thermische Bebilderungstechnologie den Grundstein für die Entwicklung der prozessfreien Offsetdruckplatten, bei denen Kodak heute eine führende Rolle spielt. R.R. Donnelley & Sons Company (RRD) wurde zum weltweit ersten Anwender dieser bahnbrechenden Innovation, als das Unternehmen im Jahr 1995 einen Thermoplattenbelichter in Betrieb nahm.

»Als ein führendes Unternehmen bei der Einführung neuer technologischer Lösungen hat RRD Innovation schon immer als einen der wichtigsten Faktoren für den Geschäftserfolg betrachtet. Unsere Partner spielen dabei eine entscheidende Rolle, und wir sind stolz darauf, dass wir vor 30 Jahren die erste Druckerei weltweit waren, die die thermische Plattenbebilderungslösung von Kodak einsetzte. Im Lauf der Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit Kodak zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Technologie beigetragen“, sagt Alan Gardner, SVP of Global Engineering & Process Management, RRD.Das Unternehmen setzt auch weiterhin auf die thermische CTP- und Plattentechnologie von Kodak.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte hat Kodak seine Thermoplattenbelichter und Plattenprodukte kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Heute ist Kodak einer der größten CTP-Hersteller der Welt und verfügt über ein umfassendes Portfolio, das den weltweit schnellsten Plattenbelichter im 8-Seiten-Format, VLF- und XLF-Plattenbelichter mit marktführender Produktivität sowie eine große Vielfalt an durchdachten Automatisierungsoptionen umfasst. Und was Druckplatten betrifft, sind prozessfreie Sonora Platten die weltweit beliebtesten prozessfreien Platten, die von mehr als 6.000 Druckereien in aller Welt verwendet werden.

»30 Jahre Innovation in der thermischen Bebilderung zu feiern, ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistung und unser beharrliches Engagement, die Grenzen der Technologie zu erweitern«, kommentiert Jim Continenza, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Kodak. »Dieser bedeutende Meilenstein ist für uns Ansporn, auch weiterhin an der Spitze der Branche zu bleiben und hochautomatisierte, innovative Lösungen anzubieten, mit denen unseren Kunden ihre Unternehmensziele auf profitable Weise erreichen können.«

