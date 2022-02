Kleinauflagenproduktion von Büchern

Die Druckerei mit 40 Beschäftigten produziert im Großformat-Bogenoffset (bis 164 x 121 cm) anspruchsvolle, exquisit ausgestattete Bücher. Kunden in diesem Bereich sind primär Verlage aus dem In- (40 %) und Ausland (60 %). Die jahrzehntelange Kompetenz spiegelt sich in einem 2016 gestarteten Digitaldruckangebot für maßgeschneiderte Bücher in kleinen Auflagen mit vielfältigen Papier-, Binde- und Veredelungsoptionen wider, das Grammlich mit einem Konfigurator über das Onlineportal www.buch.one vermarktet. Hier zählen neben Verlagen und Buchgestaltern auch Marketingabteilungen, Museen, Institutionen, Wiederverkäufer und Privatpersonen zu den Kunden.

Der digitale Bücherdruck erfolgte seit dem Start des Portals buch.one auf zwei mittlerweile in die Jahre gekommenen Digitaldrucksystemen. »Maßgeschneiderte, auf Kundenwunsch opulent ausgestattete Bücher, mit individuellen Optionen in kleinen bis mittleren Auflagen anzubieten, bedeutet für uns die Verpflichtung, neben Vielfalt auch beste Qualität zu gewährleisten. Deshalb ist es unabdingbar, dass wir technologisch stets auf der Höhe der Zeit bleiben«, erklärt die Geschäftsleitung. Die Konsequenz war die Ablösung der bisher verwendeten Digitaldrucktechnik durch eine Nexfinity Digitaldruckmaschine, die zum Jahresanfang 2022 in Betrieb genommen wurde.

Exquisite Digitaldrucktechnik für exquisite Bücher in kleinen Auflagen

Die Geschäftsführung hat eigentlich mit der Anschaffung einer Inkjet-Maschine geliebäugelt. Folglich wurden sowohl die am Markt verfügbaren Inkjet- als auch Tonerdruckmaschinen einer aufwendigen Recherche unterzogen. Außerdem ließ man mit eigenen Dateien auf zahlreichen Maschinen Testdrucke erstellen. Das Fazit für den Geschäftsführer Daniel Grammlich: »Wir halten den Inkjet für die Zukunft, aber die gegenwärtig am Markt verfügbaren Bogen-Inkjetmaschinen konnten uns noch nicht voll überzeugen. Die Tücken liegen im Detail. Und andere Tonerdrucksysteme schieden aus, weil sie entweder nicht die für Bücher in Fadenheftung benötigten Bogenformate abdecken oder in puncto Druckqualität nicht mithalten konnten.«

»Wir haben uns schließlich mit der Nexfinity für die unserer Meinung nach beste Maschine am Markt entschieden, die uns auch durch günstige Druckkosten und ihre große Bedruckstoffvielfalt überzeugt hat«, ergänzt Regine Grammlich.

Technologie mit Zusatznutzen

Die Digitaldruckmaschine wurde in der Ultra-Konfiguration gewählt, deren Bebilderungssystem mit 1.200 x 1.200 dpi arbeitet. Besonders die Farbtiefe bis zu 8 Bit für 256 Graustufen bei dieser höheren Auflösung führt zu dieser besonderen Qualität. Die Nexfinity ist mit einem Langformatanleger für bis zu 1 m lange Bogen ausgestattet, was Grammlich vor allem für Schutzumschläge und Broschurenumschläge mit Klappen nutzen wird. Zusätzlich zur Light Black HD Dry Ink, die für das fünfte Druckwerk standardmäßig verfügbar ist, entschieden sich die Pliezhausener Büchermacher für die hochdeckende Weiß Dry Ink sowie die transparente Clear Dry Ink. »Bei Grafikern und Buchgestaltern ist Weiß sehr beliebt, da sie damit besondere Gestaltungseffekte realisieren können. Dabei überzeugt uns das Weiß von Kodak mehr als die Lösungen anderer Anbieter. Es ist wirklich weiß«, erläutert Regine Grammlich.

Neben dem Druck der Buch-Aufträge, die über den Webshop buch.one eingehen, wird man die Digitalddruckmaschine auch für Testexemplare und Vorabauflagen von Büchern einsetzen, deren Hauptauflagen später im Offsetdruck laufen. Nach ersten Produktionen hat sich laut bestätigt, dass die Ergebnisse qualitativ »um Welten« besser sind als alles, was das Unternehmen bisher im Digitaldruck bewerkstelligen konnte. Regine Grammlich merkt abschließend an: »Mit Weiß und Lack können wir im Digitaldruck nun neue Möglichkeiten bieten, durch höhere Produktivität unsere Lieferzeiten reduzieren und unsere Kunden mit der herausragenden Druckqualität der Nexfinity noch mehr überzeugen als bisher.«