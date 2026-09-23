Klampfer Druck steigert Wettbewerbsfähigkeit mit Jetfire 50

Heidelberg verspürt auch in Österreich und Osteurpa ein wachsendes Interesse an seinen industriellen Digitaldrucklösungen rund um die Jetfire 50. Wesentliche Ursache ist der wachsende Trend zu immer mehr Kleinauflagen. Laut Analysen von Heidelberg steigt der Anteil des digital gedruckten Volumens am Gesamtvolumen im Akzidenzbereich in Osteuropa bis 2030 auf rund 44 Prozent, wobei insbesondere Polen, Österreich und Tschechien aufgrund der ausgeprägten Drucklandschaft zu den stärksten Märkten zählen. »In der Region Österreich und Osteuropa stoßen wir mit der Jetfire 50 auf eine sehr positive Resonanz. Mit dem industriellen Inkjet-System hat Heidelberg ein Produktivitätslevel im Digitaldruck erreicht, mit dem sich Akzidenzdruckereien in Kombination mit dem Offsetdruck zukunftsfähig aufstellen können«, sagt Roland Spatt, Leiter Region Eastern Europe bei Heidelberg.

Ein Beispiel ist der Full-Service Dienstleister Klampfer Druck aus St. Ruprecht an der Raab, Österreich, der an fünf Standorten rund 100 Mitarbeitende beschäftigt und sowohl hochwertige Akzidenzen als auch Faltschachteln produziert. Vor Kurzem hat das Unternehmen seine Digitaldruck-Aktivitäten durch die Installation einer Jetfire 50 erweitert. Damit kann Klampfer Druck auf die gestiegenen Anforderungen des Marktes nach mehr Flexibilität und kürzeren Reaktionszeiten wesentlich schneller und effizienter reagieren. In diesem Zusammenhang hebt die Geschäftsführerin Daniela Klampfer den anhaltenden Trend zu Kleinauflagen sowie zur Personalisierung von Druckprodukten hervor. Das industrielle Inkjet-System Jetfire 50 ist für Klampfer Druck, die sowohl hochwertige Akzidenzen als auch kreative Verpackungen produzieren, eine optimale Lösung, um diesen Bedarf wirtschaftlich und qualitativ abzudecken.

Ende August wurde die Jetfire 50 bei Klampfer Druck installiert. Damit setzt das Unternehmen verstärkt auf hybride Produktion, in der Offset- und Digitaldruck ihre jeweiligen Stärken ausspielen. Dabei stößt das industrielle Digitaldrucksystem mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 4.560 SAR3-Bogen/Stunde (duplex) in ganz andere Auflagenhöhen vor als der tonerbasierte Digitaldruck, der schon seit vielen Jahren bei Klampfer Druck im Einsatz ist.

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Der Schlüssel zu einer effizienten hybriden Produktion

Die Jetfire 50 ist komplett in das digitale Ökosystem von Heidelberg mit Equipment, inklusive Weiterverarbeitung, Softwareintegration, Verbrauchsmaterialien, Service, Anwendungsberatung und Training integriert. Über Prinect wird die Jetfire 50 in den bestehenden Produktionsworkflow einer Druckerei eingebunden. Bei Klampfer Druck wurde die Jetfire 50 problemlos in den bestehenden Workflow eines Drittanbieters integriert. Der Umstieg auf den KI gesteuerten Workflow Prinect Touch Free hält sich Klampfer in einem nächsten Schritt als Option offen, um so die gesamte Produktion noch stärker zu automatisieren. Dabei werden Offset- und Digitaldruck in einem durch-gängigen Workflow KI gesteuert verknüpft und sorgen so für maximale Effizienz bei minimalem manuellem Eingriff.

Im Offsetdruck arbeitet Klampfer Druck aktuell mit einer HEIDELBERG Speedmaster XL 106 sowie einer Speedmaster CX 104 im Drei-Schicht-Betrieb, die über einen Subscription Smart Vertrag mit Service und Verbrauchsmaterialien zuverlässig versorgt werden. „Bei unserer Auftragsstruktur können wir eine Auflage zwischen 1.000 und 2.000 Exemplaren auf einer tonerbasierten Digitaldruckmaschine oder auch im Offsetverfahren oft nicht mehr wirtschaftlich abbilden“, sagt Geschäftsführer Robert Klampfer. Insofern ist die Jetfire 50 die richtige Antwort, um im Digitaldruck ein breites Spektrum an Kleinauflagen schnell und in hoher Qualität zu produzieren und somit auch die Nutzung der gesamten technischen Infrastruktur, inklusive Offsetdruck, weiter zu optimieren. „Wir produzieren jetzt jeden Auftrag auf der optimalen Maschine“, so Klampfer.

Qualitativ sind bei der Produktion mit der Jetfire 50 keine Unterschiede im Vergleich zum Offsetdruck zu erkennen. Ein konsistentes Farbmanagement ist die Voraussetzung für eine hybride Produktion, bei der beispielsweise die Vorab- oder Erstauflage im Digitaldruck gefertigt wird und bei steigender Nachfrage dann der Offsetdruck zum Zug kommt. Ein weiteres Beispiel, das Klampfer Druck hervorhebt, sind personalisierte Gutscheine oder Mailings, die früher in zwei Produktionsschritten im Offset- und Digitaldruck gefertigt wurden. Solche Aufträge erledigt die Jetfire 50 jetzt effizient in einem Arbeitsgang. Aber auch in der Kalenderproduktion spielt das System bereits seine Vorteile aus.

Für Klampfer Druck war die Entscheidung für die Jetfire 50 aber keineswegs nur eine reine Technologieentscheidung. Ausschlaggebend war das gesamte digitale Ökosystem, das Heidelberg rund um die Maschine bietet, wobei die insbesondere die Integrationsfähigkeit der Jetfire sowie das Serviceversprechen des Hersteller entscheidend waren. Gerade die Möglichkeit, unterschiedliche Produktionsverfahren und Prozesse digital miteinander zu verknüpfen, eröffnet Klampfer die Perspektive, die Produktion nicht nur zu automatisieren, sondern kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Im Vorfeld der Investition wurde das Auftragsspektrum gemeinsam mit dem Supportteam von Heidelberg analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Jetfire 50 bei Klampfer Druck von Beginn an wirtschaftlich ausgelastet werden kann. »Die Installation der Jetfire 50 bei unserem langjährigen Kunden Klampfer Druck ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unser Angebot für eine hybride Druckproduktion den Bedarf unserer Kunden deckt. Viele erkennen, dass sie dadurch wesentlich flexibler, effizienter und somit profitabler und wettbewerbsfähiger am Markt agieren können«, erläutert Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg.

In- und Nearline-Weiter-verarbeitung für noch mehr Effizienz im Gesamtprozess

Optional stehen für die Jetfire 50 unterschiedliche In- und Nearline-Weiterver-arbeitungssysteme zur Auswahl. Das reicht vom Multifalzwerk über Klebebinder bis hin zum Broschüren-Finisher. So lassen sich geheftete und klebegebundene Produkte, wie Broschüren, Kataloge, Bücher und vieles mehr in einem Durchgang produzieren. Klampfer Druck setzt im Sinne der hybriden Produktion auf bereits vorhandene Nearline-Systeme. Bei Klampfer Druck wurde über die letzten Jahre sowohl in die Weiter-verarbeitung als auch in die Veredelung stark investiert, um so die Wertschöpfung weitgehend im Haus zu behalten und technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch hier kommt Technik von Heidelberg zum Einsatz. »Durch diese Maßnahmen und die laufenden Investitionen konnten wir uns trotz des herausfordernden Marktes sehr gut behaupten und auch weiterwachsen«, betont Daniela Klampfer.

Einfaches Bedienkonzept steigert Verfügbarkeit

Die Jetfire 50 ist auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel, da das Bedienpersonal nicht zwingend eine Ausbildung zum Drucker benötigt. Bei Klampfer Druck bedienen Mitarbeitende aus der Vorstufe die Jetfire 50, die eine digitale Affinität mitbringen und somit nach einer kurzen Schulung sehr schnell und erfolgreich in die Produktion einsteigen konnten. An dieser Stelle hilft auch die intuitive Benutzeroberfläche von Prinect Production. Durch das Maschinenkonzept kann das Bedienpersonal bestimmte Wartungsarbeiten selbst durchführen, was die Verfügbarkeit zusätzlich erhöht, bei rund 90 Prozent liegt.

Aufgrund der positiven Erfahrungen im Offsetdruck hat sich das Unternehmen auch in Verbindung mit der Jetfire 50 für Vendor Managed Inventory (VMI) entschieden. Dahinter verbirgt sich ein Logistikservice, bei dem Heidelberg sich um die Bestandsverwaltung und Nachbestellung der Verbrauchsmaterialien, im Fall der Jetfire 50 u.a. um die Tinten, kümmert.