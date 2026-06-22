KI soll die Produktionsanalyse in Druckereien erleichtern

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI/eng. AI) schreitet auch in der Druckindustrie rasch voran und bietet Anwendern einen deutlichen Mehrwert im Hinblick auf Transparenz, Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis. Unter dem Motto »Stop searching, start asking« treibt Heidelberg daher die Entwicklung intelligenter Assistenzsysteme als konsequenten Schritt in Richtung einer zunehmend automatisierten und datengetriebenen Druckproduktion weiter voran. Jetzt hat das Unternehmen sein Portal um eine neue KI-Funktion erweitert: den AI Performance Chat. Die Lösung ist ab sofort für alle Print Shop Analytics Kunden verfügbar und macht den Zugriff auf Produktionskennzahlen ihres Unternehmens schneller und einfacher. Anstatt sich durch Reports und Dashboards zu klicken, können Anwender ihre Fragen direkt in natürlicher Sprache stellen – und erhalten im Dialog sofort präzise Antworten.

KI gestützte Echtzeitanalyse der Unternehmensperformance

Seit rund vier Jahren unterstützt Heidelberg Druckereien mit Print Shop Analytics dabei, ihre Produktionsdaten in Echtzeit zu analysieren. Die dafür benötigte Insights App gehört dabei zu den meistgenutzten Anwendungen im Portal von Heidelberg. Sie bündelt zentrale Kennzahlen wie Gesamtanlageneffektivität (OEE), Produktivität, Rüstzeiten oder Makulatur und macht die Leistung der Produktion transparent. Individuell konfigurierbare Dashboards, flexible Filter und Echtzeit-Maschinenansichten helfen, den Überblick zu behalten und Optimierungspotenziale schnell zu erkennen.

Mit dem neuen Performance Chat geht das Unternehmen nun einen Schritt weiter. Die KI analysiert Produktionsdaten auf Anfrage und liefert die Ergebnisse sofort verständlich aufbereitet – als Tabellen, Diagramme und mit klaren Erläuterungen. Ob es um die Performanceentwicklung einzelner Maschinen, den Vergleich von Schichten oder Abweichungen über bestimmte Zeiträume geht: Die relevanten Informationen sind in wenigen Sekunden verfügbar.

»Mit dem Heidelberg AI Performance Chat machen wir den Umgang mit Produktionsdaten deutlich intuitiver. Unsere Kunden können genau die Fragen stellen, die sie im Alltag beschäftigen – und bekommen direkt die Antworten, die sie brauchen«, sagt Jürgen Grimm, Leiter Software bei Heidelberg. »Das ist intuitiv, spart Zeit und hilft, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.«

Pilotanwender profitieren von deutlichem Mehrwert

»Wenn ich mich auf Quartals- oder Gesellschaftertermine vorbereite, brauche ich nicht nur Zahlen – ich brauche gleichzeitig auch eine Einordnung. Früher hat das oft mehrere Stunden gedauert. Mit dem AI Performance Chat reicht heute ein einziger Prompt, und ich erhalte genau die Informationen, die ich benötige – inklusive verständlicher Interpretation«, sagt Marcel Willnow, Prokurist beim LUC Medienhaus in Selm, Deutschland. Und Christoph Affentranger, Geschäftsführer der Schweizer Printex AG, ergänzt: »Ich nutze den Heidelberg AI immer öfter – ob für Fehlersuche, Kalibrierung oder als Unterstützung im Alltag. Es erleichtert mir einfach die Arbeit, wenn man so eine Lösung zur Verfügung hat.«

Der AI Performance Chat ist weltweit in über 18 Sprachen verfügbar und vollständig in das HEIDELBERG Portal integriert. Die neue Funktion adressiert zentrale Herausforderungen der Branche wie steigenden Zeitdruck, komplexe Produktionsumfelder und den zunehmenden Fachkräftemangel. Ziel ist es, datenbasierte Entscheidungen weiter zu vereinfachen und die Effizienz in der Druckproduktion nachhaltig zu steigern.

Weitere Informationen: