KI in der Arbeitswelt

In der Produktentwicklung ist künstliche Intelligenz im vergangenen Jahr zu einer fest etablierten Konstante geworden, auch wenn der Umgang mit KI-Tools noch in der Findungsphase steckt. Immer mehr KI-gestützte Produkte werden entwickelt und für immer mehr Entwicklungs-Teams sind die Tools fester Bestandteil der täglichen Arbeitsabläufe. Der diesjährige KI-Report von Figma, zeigt einen Perspektivwechsel gegenüber dem Vorjahr: Während es letztes Jahr um die Frage ging, ob und welche KI-Anwendungen gebaut werden, rückt nun die Funktionalität in den Fokus.

Wie KI die digitale Produktentwicklung beeinflusst, welche Produkte entwickelt werden, wie diese gebaut werden und wie Produktteams KI in ihre Workflows und Roadmaps einbinden, hat Figma, nun in einer globalen Studie untersucht. Befragt wurden 2.500 Designer und Entwickler in Europa, den USA und Kanada sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

KI-Produkte: Entwicklungs-Boom mit teilweise unklarer Zielsetzung

Ein Drittel der befragten Designer und Entwickler gaben an, dieses Jahr bereits KI-gestützte Produkte ausgeliefert zu haben – das entspricht einem Anstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Befragten nannten über 1.000 verschiedene KI-Anwendungen, an denen sie arbeiten – von prädiktiver Wartungsanalyse bis hin zur Interpretation medizinischer Dokumente. Immer mehr Produktentwicklungs-Teams sehen KI als essenziell für ihre Produktstrategie und ihr Marktwachstum – besonders deutlich zeigt sich das bei kleinen Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitenden, wo sich der Anteil derer, die KI als entscheidend für den Markterfolg ansehen, verdreifacht hat. Dennoch gaben viele KI-Entwickler an, dass ihren Projekten oft ein klares Ziel fehlt. Lediglich neun Prozent nannten Umsatzwachstum als oberstes Ziel; 76 Prozent verwiesen auf vage Absichten wie »mit KI experimentieren« oder »Kundenerlebnisse verbessern«. Die Folge: Der tatsächliche Nutzen von KI bleibt schwer messbar.

Design ist zentrales Unterscheidungsmerkmal

52 Prozent der befragten Entwickler von KI-Tools sagen, dass Design bei diesen Anwendungen noch wichtiger ist als bei herkömmlichen Produkten – 95 Prozent sehen es mindestens als genauso wichtig an. Teams, die bewährte Praktiken wie enge Zusammenarbeit zwischen Design und Entwicklung oder iteratives Prototyping anwenden, berichten deutlich häufiger von erfolgreichen Projekten. In einer Zeit, in der rasant neue Modelle entstehen und UI-Designmuster noch keinem einheitlichen Standard folgen, ist gutes Design mehr als nur ein Feinschliff: Es entscheidet darüber, ob Produkte von Nutzern angenommen werden, Vertrauen schaffen und sich im Markt etablieren.

KI-Agenten sind der nächste Schritt – und er kommt schnell

Während Textgenerierung weiterhin die häufigste Art von KI-Projekten ist, sind KI-Agenten die am schnellsten wachsende Kategorie – sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Diese Tools versprechen noch effizientere Workflows und eröffnen neue Anwendungsfelder. Gleichzeitig fordert die Entwicklung von KI-Agenten ein Umdenken von Designern und Entwicklern, da sich neue Fragestellungen ergeben; zum Beispiel: wie viel soll eine KI erklären und wie sieht eine gute Balance zwischen Automatisierung und Kontrolle aus?

Best Practices für KI-Entwicklung setzen sich durch – und setzen Flexibilität voraus

Erfolgreiche Teams halten an zentralen Designprinzipien fest: iterative Prozesse, enge Zusammenarbeit zwischen Design und Entwicklung sowie kontinuierliche Nutzerbefragung. Dennoch kann die Arbeit an KI-Produkten volatil sein. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist daher das Bewusstsein, dass sich der Entwicklungsprozess von herkömmlichen Produkten unterscheidet. Ein Studienteilnehmer formuliert es so: Es ist, »wie ein Restaurant zu führen, dessen Speisekarte sich täglich ändert.« Die Teams, die erfolgreich sind, reflektieren regelmäßig, passen sich an und sehen »Best Practices« nicht als feste Regeln, sondern als Ausgangspunkte.

Produktivitätssteigerung führt nicht zu Verbesserung der Arbeitsqualität

Über gesteigerte Effizienz durch KI berichten 78 Prozent der befragten Designer und Entwickler. Demgegenüber finden nur 58 Prozent, dass KI die Qualität ihrer Arbeit verbessert und weniger als die Hälfte fühlt sich durch KI tatsächlich besser in dem, was sie tun. Nur ein Drittel gibt an, den Ergebnissen der KI im Arbeitskontext vertrauen zu können. Diese Diskrepanz zwischen Geschwindigkeit und Zufriedenheit illustriert die aktuelle Situation: KI spart Zeit und ist ein hilfreicher Kollaborationspartner – aber noch kein vollwertig vertrauenswürdiger Begleiter.

Fazit: Ein Jahr des gezügelten Momentums

Im vergangenen nahm die Nutzung von KI weiter zu und Produktentwicklungs-Teams setzen die Technologie inzwischen effektiver ein. Die Experimentierphase zahlt sich aus, dennoch gibt es weiterhin Herausforderungen: unklare Zielsetzung, schwankende Qualität sowie Unterschiede in Nutzung und Zufriedenheit zwischen verschiedenen Teams.

Die KI-Studie 2025 von Figma zeigt: Erfolg entsteht durch die Balance zwischen bewährten Prinzipien – wie iterativem Arbeiten und enger interdisziplinärer Zusammenarbeit – und neuen Denkweisen: Flexibilität, tiefere KI-Kompetenz und die Bereitschaft, Arbeitsprozesse grundlegend neu zu denken. Deutlich zeigt sich, dass Design ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal bleibt – gerade in einer Welt, in der Software immer leichter zu bauen ist. Das nächste Kapitel wird nicht von KI geschrieben, aber sehr wahrscheinlich mit ihr. Es wird gestaltet von Menschen, die die Technologie als Werkzeug begreifen – nicht als Ersatz – und die mit Fachwissen, handwerklichem Können und Neugier in Design und Entwicklung vorangehen.

Zum KI-Report: