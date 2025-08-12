KI-gestützte Dokumentenverarbeitung

Die Lösung von Xerox ermöglicht die Aufnahme von Dokumenten über mehrere Kanäle, eine intelligente Datenextraktion und eine reibungslose Integration in Geschäftsanwendungen. Every Doc verbessert den Prozess der Identifizierung und Extraktion von Schlüsselfeldern aus Verträgen, Rechnungen, Ausweisdokumenten, rechtlichen Dokumenten, Transkripten und anderen geschäftskritischen Dokumenten. Die EveryDoc IDP App wurde für große, kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Sie minimiert die manuelle Dokumentenverarbeitung, rationalisiert Abläufe und ermöglicht eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung, ohne dass eine umfassende IT-Überarbeitung erforderlich ist.

Breites Einsatzspektrum

»Mit der Xerox EveryDoc IDP App schließen wir die Lücke zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Unsere Kunden können damit ihre Geschäftsabläufe beschleunigen, indem sie tiefere Dateneinblicke gewinnen, ohne zusätzliche Komplexität und IT-Kosten«, sagt Terry Antinora, Senior Vice President und Head of Product and Engineering bei Xerox. »Mit dieser neuen Lösung bieten wir eine maßgeschneiderte Erfahrung, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, schnell, sicher und skalierbar zu arbeiten.« In den kommenden Monaten soll die Lösung auch in Europa verfügbar sein.

Weitere Informationen: