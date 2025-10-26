KI-gestützte Bildprüfung für Außenwerbung

Out-of-Home-Kampagnen erfordern die Zusammenarbeit zahlreicher Akteure – von Werbetreibenden über Druckereien bis hin zu Montagefirmen. Oft fehlt es dabei an durchgängiger Kommunikation und verlässlichen Nachweisen. Hier setzt »AI Billboard Validation« an: Die Software automatisiert die komplette Bild- und Qualitätsprüfung, verknüpft Fotoberichte mit Geo- und Zeitdaten und schafft so klare Verantwortlichkeiten und Nachvollziehbarkeit im gesamten Prozess.

Die KI-gestützte Objekterkennung überprüft automatisch, ob Werbemotive korrekt geschaltet wurden, und erkennt potenzielle Qualitätsprobleme frühzeitig. Routineprüfungen erfolgen in Echtzeit, während manuelle Eingriffe nur bei Abweichungen nötig sind. Das spart Zeit, senkt Verwaltungskosten und schafft Freiräume für strategische Aufgaben.

Vernetzte Workflows sorgen für mehr Vertrauen und Effizienz

Mit der App »OneVisionIQ« lassen sich Billboard-Schaltungen unmittelbar dokumentieren und nachweisen – ein Vorteil für Markenintegrität, Rechnungsstellung und die Minimierung von Streitfällen. Dank flexibler Schnittstellen (ERP, XML, REST-API u. a.) fügt sich die Lösung nahtlos in bestehende Systeme ein.

Auf der Messe demonstrierte OneVision, wie die Kombination aus KI und Automatisierung neue Standards in der Kampagnenvalidierung setzt. Agenturen, Medieninhaber und Druckereien erlebten live, wie präzise Nachweise und schnellere Abläufe die Transparenz und Planbarkeit in OOH-Kampagnen erhöhen.

Webinar für den europäischen Markt

In einem begleitenden Online-Webinar erläuterte OneVision, wie sich mit »AI Billboard Validation« Kosten senken, Prozesse beschleunigen und Qualitätskontrollen zentral steuern lassen. Teilnehmer erhielten Einblicke in die Integration der Lösung in bestehende Workflows – und erfuhren, wie KI, Automatisierung und Computer Vision die Zukunft der Außenwerbung neu definieren.

www.onevision.com