KI definiert die Zukunft der gedruckten Verpackung neu

Koenig & Bauer hat frühzeitig erkannt, dass die Zukunft der Druck- und Verpackungsbranche in der nahtlosen Vernetzung, intelligenten Datenanalyse und KI-basierten Anwendungen liegt. Mit der Ausgliederung der Koenig & Bauer Kyana GmbH unterstreicht das Unternehmen sein Engagement, als Innovationstreiber die digitale Transformation der Branche maßgeblich zu gestalten. Auf dem Messestand des strategischen Technologiepartners Google Cloud präsentierte die neue Software-Tochter praxisnahe Anwendungsfälle, die das Potenzial ihrer neuesten KI-Entwicklungen eindrucksvoll veranschaulichen.

KI-gestützte Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus

Mit der Connected Packaging-Plattform positionierte sich Koenig & Bauer als branchenübergreifender Innovationstreiber. In enger Zusammenarbeit mit Deloitte und Google Cloud wurde eine cloud-basierte Plattform für Markenartikler und eine dazugehörige Applikation für Endverbraucher entwickelt, die das Einkaufserlebnis auf eine neue Stufe heben soll

Zentrales Exponat auf dem Messestand von Google Cloud war die Live-Demo eines Connected Packaging-Anwendungsfalls aus dem Bereich Consumer Electronics. Am Beispiel eines Kaffeevollautomaten wurde demonstriert, wie Connected Packaging ein personalisiertes Einkaufserlebnis ermöglicht. Das innovative Connected Packaging-Konzept vernetzt den gesamten Lebenszyklus eines Produktes – von der Kaufentscheidung bis zur Nachbestellung von Verbrauchsmaterial – KI-gestützt, interaktiv und spielerisch. Augmented Reality (AR) bietet bereits am Point of Sale und beim Unboxing eine personalisierte Beratung und ermöglicht es, gedruckte Produktverpackungen mit digitalen Mehrwerten und Informationen anzureichern. Die Live-Demonstrationen stießen auf großes Interesse.

Eine Neuheit, die für besondere Aufmerksamkeit sorgte, war die nahtlose Integration von Googles AI »Gemini«, die es Konsumenten erlaubt, direkt über die Verpackung mit einem KI-Chatbot zu interagieren und Fragen zum Produkt zu stellen. Diese Innovation schafft eine völlig neue Dimension der direkten Kundenkommunikation. Ein weiteres Highlight war die integrierte Bilderkennung, die es ermöglicht, Verpackungen auch ohne QR-Code oder andere Designelemente digital zu erkennen. Damit integriert sich die Connected Packaging-Lösung nahtlos in bestehende Produktionsprozesse von Verpackungsproduzenten. Auch für Konsumenten ist die Nutzung denkbar einfach: Es ist keine separate App-Installation erforderlich, da die Interaktion über eine Browseranwendung erfolgt, was die Akzeptanz im Markt erhöhen soll.

