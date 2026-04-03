KI-Bereitschaft in der Druckindustrie

Laut dem Bericht »AI Adoption in the Print Industry« von Alliance Insights sehen 85% der US-amerikanischen Druckdienstleister künstliche Intelligenz als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit an. Dennoch stehen viele Druckunternehmen noch am Anfang: Während erste KI-Anwendungen bereits im Tagesgeschäft eingesetzt werden, wissen 42% noch nicht genau, wo sie ansetzen sollen.

Das Potenzial ist erheblich. Neben intelligenter Automatisierung und Optimierung durch maschinelles Lernen kann der Einsatz von KI zur Analyse von Daten aus Druckproduktionsanlagen und ERP-Systemen wertvolle Geschäftseinblicke liefern. Von der Analyse von Bestellzyklen über die Bewertung von Nachbestellmustern für Tinte und Substrate bis hin zur Überwachung der Anlagenleistung und Wartungsintervalle – KI liefert Echtzeit-Einblicke und ermöglicht fundierte Entscheidungen.

Ausbau bestehender intelligenter Automatisierung

Viele Produzenten setzen bereits KI in der Produktion ein, da in Workflows intelligente Automatisierung mithilfe von maschinellem Lernen integrieren. KI automatisiert monotone Aufgaben in der Druckvorstufe, bei der Auftragsplanung und im Job-Routing, sodass die betriebliche Produktivität steigt und die Bediener sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können.

Darüber hinaus ermöglicht intelligente Automatisierung in Modulen zur Layout-Optimierung, im Farbmanagement sowie beim Echtzeit-RIP die Personalisierung variabler Daten in großem Umfang, ohne die Produktion zu verlangsamen – ein klarer Wettbewerbsvorteil. KI-gestützte visuelle Qualitätsprüfung zur Erkennung von Fehlern vor der Ausgabe sowie vorausschauende Wartung bieten ebenfalls erhebliche Vorteile, darunter weniger Ausschuss, weniger Nachdrucke und höhere Zuverlässigkeit. Allerdings geben bisher nur 10% der Hersteller an, diese Werkzeuge aktiv zu nutzen.

Vorbereitungen auf KI

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten von KI-Technologien ist es essenziell zu verstehen, wie ein Einstieg am effektivsten gelingt. KI ist keine universelle Lösung, die sofort Wirkung zeigt. Vielmehr umfasst sie verschiedene spezialisierte Tools und Systeme, die gezielte Voraussetzungen erfordern, um maximalen Nutzen für Verarbeiter zu schaffen.

Um umfassende Vorteile zu erzielen, sollten Unternehmen Prioritäten setzen, planen und koordinieren. Analysieren Sie zunächst, wo KI den größten Mehrwert schaffen kann, und konzentrieren Sie sich auf einen prioritären Use Case – beispielsweise die Automatisierung von Aufgaben in der Druckvorstufe – bevor Sie den Einsatz schrittweise im gesamten Unternehmen ausrollen.

Hochwertige Daten

KI bietet die Chance, ein datenbasiertes Ökosystem zu schaffen, in dem jede Phase der Customer Journey und jedes Stadium des Druckprozesses hinsichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und Nachhaltigkeit optimiert werden. Entsprechend wichtig ist die Qualität der Daten. Sie müssen sauber, zugänglich und gut strukturiert sein. Deshalb ist es unerlässlich, die Datenmanagement-Funktionen bestehender Systeme zu prüfen – einschließlich Datenerfassung und intelligenter Automatisierung.

Um die Vorteile von KI voll auszuschöpfen, sollten der Maschinenpark in einer Druckerei über umfassende Datenfunktionen verfügen und robuste, zukunftssichere Möglichkeiten zur Datenerfassung und Berichterstellung bieten, die Modelle für maschinelles Lernen und KI zuverlässig speisen.

Kompetenzen im Unternehmen stärken

Menschen werden auch künftig eine zentrale Rolle in KI-gestützten Druckprozessen spielen. Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, behalten bewusst die menschliche Kontrolle über KI-Prozesse bei: Mehr als die Hälfte (56 %) der befragten Druckunternehmen stellt sicher, dass Mitarbeitende alle KI-Funktionen prüfen und verifizieren. Während KI-Analysen Erkenntnisse und Prognosen zur Unterstützung von Entscheidungen liefern können, sind Menschen erforderlich, um diese Ergebnisse im breiteren Geschäftskontext zu interpretieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dafür müssen Unternehmen Kompetenzen in mehreren Bereichen aufbauen. Datenkompetenz wird zunehmend wichtiger, damit Teams maschinell generierte Erkenntnisse verstehen und validieren können. Ebenso entscheidend bleibt ein fundiertes Workflow-Verständnis, damit Bediener nachvollziehen können, wie KI in die Prozesse der Druckvorstufe, der Farbsteuerung und der Produktion integriert ist. Mit der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Werkzeuge hilft auch ein grundlegendes Verständnis von maschinellem Lernen und dessen Grenzen, neue Technologien sicher einzusetzen.

Darüber hinaus spielen Problemlösungskompetenz, Fachwissen in den Bereichen Farbe und Druckqualität sowie Kenntnisse in der digitalen Vernetzung eine wichtige Rolle, damit KI-Systeme zuverlässigen praktischen Nutzen liefern. Da bereits 23 % der Druckunternehmen gezielt Fachkräfte mit KI-Kompetenzen einstellen, wird deutlich, dass die richtigen Fachleute mit den richtigen Fähigkeiten entscheidend sind, um Veränderungen voranzutreiben und KI-gestützte Prozesse erfolgreich zu steuern.

Zukunftsperspektive: vernetzte Fabriken

KI wird sich weiterentwickeln und schnellere, intelligentere und effizientere Workflows ermöglichen, die den Weg zu vernetzten Fabriken ebnen. Maschinenunabhängige Datenplattformen werden unternehmensweite Einblicke ermöglichen – vom Kaufverhalten der Kunden über die Nutzung von Anlagen bis hin zur vorausschauenden Wartung und zum Materialverbrauch – und damit fundiertere Geschäftsentscheidungen unterstützen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Druckunternehmen, sich auf den Einsatz von KI vorzubereiten und damit langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Neben der Verbesserung der Datenqualität und der stärkeren Vernetzung von Anlagen und Systemen werden auch Datenkompetenz, Workflow-Know-how sowie KI-gestützte Entscheidungsfindung entscheidend sein. Mit den richtigen Fähigkeiten – und der Unterstützung eines Digitaldruckanbieters – können Druckereien KI nicht nur einführen, sondern in einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verwandeln und damit eine solide Grundlage für zukünftigen Erfolg schaffen.

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