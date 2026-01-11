Kaufzurückhaltung schlägt sich auch im Buchmarkt nieder

Die schwierige Gesamtwirtschaftslage wirkt sich nun auch auf den deutschen Buchmarkt aus: In einem für den Handel insgesamt schwachen Jahr 2025 konnte auch der Umsatz mit Büchern nicht an die positiven Ergebnisse der beiden Vorjahre anknüpfen (2024: +1,8 Prozent, 2023: +2,8 Prozent). Der Umsatz in den zentralen Vertriebswegen (Sortimentsbuchhandel, E-Commerce inkl. Amazon, Bahnhofsbuchhandel, Kauf-/Warenhäuser, Elektro- und Drogeriemärkte) sank gegenüber 2024 um 2,9 Prozent. Im Dreijahresvergleich liegt er aber 1,6 Prozent über dem von 2022, dem ersten Jahr nach der Corona-Pandemie. Das Geschäft in den Buchhandlungen vor Ort für sich genommen lag 2025 3,0 Prozent hinter dem Vorjahresumsatz zurück, aber auch hier steht gegenüber 2022 ein Plus (+1,0 Prozent). Das zeigt der aktuelle Branchen-Monitor BUCH

»Dem Buchmarkt geht es derzeit wie dem gesamten Einzelhandel: Angesichts des weiterhin schlechten Konsumklimas fällt die Bilanz für 2025 durchwachsen aus. Der hohe Kostendruck und ein immenser Bürokratieaufwand stellen Handel, Verlage und Branchenlogistik zusätzlich vor Hürden. Hoffnungsvoll stimmt die anhaltende Buchbegeisterung junger Menschen: Das Interesse insbesondere an New-Adult-Titeln und damit der Umsatz der Belletristik wächst weiter. So geht die Buchbranche mit vielen Herausforderungen, aber auch mit Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr«, sagt Sebastian Guggolz, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Trotz rückläufiger Gesamtumsätze wuchs die Belletristik erneut, und zwar um 1,3 Prozent gegenüber 2024 (und um 14,9 Prozent gegenüber 2022). Die übrigen Warengruppen erreichten das Vorjahresergebnis nicht. Kinder- und Jugendbücher schlossen das Jahr mit einem leichten Umsatzminus von 2,5 Prozent ab, das Sachbuch mit einem Minus von 4,7 Prozent. Auch Ratgeber konnten ihren Umsatz nicht halten (-7,0 Prozent).

Die veröffentlichten Daten für die Vertriebswege Sortimentsbuchhandel, E-Commerce inkl. Amazon, Bahnhofsbuchhandel, Kauf-/Warenhaus sowie Elektro- und Drogeriemärkte bieten eine erste Tendenzaussage für die Entwicklung des Buchmarkts 2025. Vollständige Buchmarktzahlen, die alle weiteren Vertriebswege (Verlage direkt, Versandbuchhandel, sonstige Verkaufsstellen, Buchgemeinschaften) sowie das Rechnungsgeschäft umfassen, liegen erst im Sommer 2026 vor.

Der Branchen-Monitor BUCH wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels monatlich herausgegeben. Er basiert auf den Daten des Handelspanels von Media Control. Anmeldung unter: