Karl Achleitner zum COO der Heinzel Group ernannt

Karl Achleitner (Jahrgang 1977) bringt umfassende Branchenerfahrung in seine neue Rolle ein. Er begann seine Karriere in der Papierfabrik Laakirchen in Österreich und absolvierte in den 1990er Jahren eine Ausbildung zum Papiertechniker. Von 2002 bis 2007 war Karl Achleitner unter anderem als Assistent des Produktionsleiters an der PM10 in Laakirchen tätig. Achleitners Karriere führte ihn dann nach Großbritannien (Aylesford Newsprint Ltd. 2007-2011) und Australien (Orora Paper 2011-2018). Zuletzt (2018-2024) war Achleitner als Senior Vice President Operations Paper bei Progroup in Deutschland tätig und verantwortete als Mitglied des Führungsteams der Progroup AG die Containerboard-Maschinen des Unternehmens. Achleitner verfügt über Abschlüsse in Papiertechnik und Betriebswirtschaft.

Dr. Kurt Maier, der derzeitige COO der HEINZEL GROUP, wurde kürzlich zum Präsidenten der Industriellenvereinigung Steiermark gewählt und legt daher seine operative Rolle bei Heinzel zurück. Kurt Maier wird die HEINZEL GROUP weiterhin in Beiräten und Interessenvertretungen repräsentieren. Außerdem bleibt er als Aufsichtsrat mit Heinzels Zellstoffwerk Pöls verbunden.

