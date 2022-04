JustLaser erstmals auf der FESPA

Erstmals stellt JustLaser vom 31.5. bis 3.6.2022 auf der FESPA in Berlin in Halle 5.2 am Stand A15 aus. Die Großformatsysteme des österreichischen Hersteller aus Österreich ermöglichen mit umfangreichen Standardausstattungen und Optionen den sicheren und schnellen Einsatz in der Druckindustrie, Werbetechnik und Textildruckbranche.