Just-in-Time-Produktion mit Farbdosiersystem

Kostendruck in Verbindung mit zunehmender Prozesskomplexität und der Einhaltung von Markenvorgaben prägen heute die Situation in Druckereien. Der Bedarf an Sonderfarben wird dabei zu einem wachsenden Engpass im Produktionsprozess, insbesondere in Verpackungsbetrieben. Begrenzte Verfügbarkeit, mangelnde Standardisierung und die Tatsache, dass die Produktion oft manuell erfolgt, führen zu Verzögerungen, eingeschränkter Flexibilität und einer hohen Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitenden. Insgesamt ergibt sich daraus ein Produktionsablauf, der durch erhöhten Aufwand, längere Durchlaufzeiten und Lieferkettenrisiken bei der Auftragsabwicklung gekennzeichnet ist.

Mit der neuen ChromaStar Serie bietet ein umfassendes Portfolio für die intelligente Produktion von Sonderfarben direkt in der Druckerei. Das modulare Konzept ermöglicht eine maßgeschneiderte Konfiguration für unterschiedliche Produktionsvolumina, von der manuellen Chargenvorbereitung mit dem ChromaStar Einstiegssystem bis hin zu leistungsstarken, hochautomatisierten Lösungen für industrielle Anwendungen. Die ChromaStar Serie umfasst die Modelle X, S, M und P. Das Konzept unterstützt die sichere und effiziente Verarbeitung von konventionellen, UV- und migrationsarmen Saphira-Farben für Anwendungen im Food- und Non-Food-Bereich und sichert durch präzise Dosiertechnik, kurze Mischzeiten und hohe Prozesssicherheit eine effiziente und ressourcenschonende Farbversorgung. Druckereien profitieren insgesamt von höherer Produktivität, reproduzierbaren Farbergebnissen und einer Automatisierung, die optimal auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Neuer ChromaStar S im „Home of Print“ bereit für Kundenvorführungen

Der ChromaStar S, eine kompakte Dosierlösung, wurde im Juni erstmals auf dem Packaging Day im »Home of Print« am Standort Wiesloch-Walldorf vorgestellt und steht seither für Kundenvorführungen zur Verfügung. Er ist für ein jährliches Sonderfarbenvolumen von einer bis zehn Tonnen ausgelegt. »Mit der neuen ChromaStar Serie bieten wir unseren Kunden, insbesondere im Verpackungsdruck, eine hochintegrierte Lösung, die Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit gleichermaßen verbessert«, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Vertrieb bei Heidelberg. »Gleichzeitig bauen wir als Systemintegrator unsere Position auf dem Markt für Verbrauchsmaterialien weiter aus und erschließen zusätzliches Wachstumspotenzial im Verpackungssegment.«

Digitaler Workflow als Schlüssel zur Prozesssicherheit

Die ChromaStar Serie lässt sich nahtlos in den Workflow integrieren. Die Kombination aus Saphira Farben, Saphira Cloud, Saphira Check und Saphira Control gewährleistet durchgängige Transparenz, Rückverfolgbarkeit und konsistente Farbergebnisse. Die Lösung verbindet Rezeptur, Dosierung und Farbkontrolle zu einem nahtlosen Prozess. Zudem unterstützt eine separate Proofausgabe die farbgenaue Kommunikation entlang der gesamten Prozesskette. Dadurch stimmen Farbdefinition und Produktion exakt überein – ein entscheidender Faktor für Qualität und Wiederholbarkeit.