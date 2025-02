Julia Zötsch übernimmt Geschäftsführung bei KALK&KEGEL

Das aufstrebende Wein- und Kulinarikmagazin KALK&KEGEL wächst weiter: Mit der 32 Jahre jungen Grazerin Julia Zötsch übernimmt ab sofort eine erfahrene und kreative Medienmanagerin die Geschäftsführung. Neben Herausgeber und Chefredakteur Michael Pöcheim-Pech, Co-Herausgeber Peter Eder sowie Claudia Pöcheim-Pech als kaufmännische Geschäftsführerin (CFO) wird Julia Zötsch für Kundenbeziehungen sowie für den weiteren Aufbau der Online- und Printzweige des 2018 gegründeten Magazins verantwortlich sein. »Als Wein- und Kulinarikmedium stehen wir im deutschsprachigen Raum unverwechselbar und authentisch für Nachhaltigkeit sowie für Qualität und erreichen dabei ein ständig wachsendes und vor allem sehr junges Publikum«, sagt Herausgeber Michael Pöcheim-Pech.

Tatsächlich steigerte sich der Onlineauftritt des Magazins im vergangenen Jahr auf rund 5 Millionen Pagesviews, über Instagram erzielt KALK&KEGEL mehr als 11 Millionen Aufrufe im Jahr. »Die am stärksten wachsende Zielgruppe ist dabei zwischen 25 und 44 Jahren jung«, so Pöcheim-Pech. Neben dem Onlinemagazin auf www.kalkundkegel.com, zwei Printmagazinen pro Jahr im Art-Design sowie dem Podcast »Spruch mit Sprudel« veranstaltet KALK&KEGEL für die deutschsprachige Top-Sommellerie sowie für Endkunden jedes Jahr rund 20 Wein-Workshops und Verkostungen in Österreich und Deutschland. Der Fokus dabei liegt stets auf biologischen und biodynamischen Weinen.

Julia Zötsch war seit 2018 in unterschiedlichen Positionen für die Kleine Zeitung tätig und entwickelte erfolgreich Strategien für den Digitalbereich. Seit März 2024 war sie als Key Account Managerin mit Fokus Digital, seit 1. Feber ist sie nun als Geschäftsführerin für KALK&KEGEL tätig. Julia Zötsch: »Die Welt des Weins und der Kulinarik waren privat schon immer eine große Leidenschaft. Ich freue mich sehr, für KALK&KEGEL nun auch beruflich in diesen Bereichen tätig sein zu können, für unsere Partnerinnen und Partner erfolgreiche Strategien der Kommunikation zu entwickeln und das Unternehmen selbst weiter auszubauen und voranzutreiben.«

www.kalkundkegel.com