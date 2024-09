Joseph Binder Award 2024: Show your Color! 

Benannt ist der Wettbewerb nach einem der herausragendsten Grafikdesigner Österreichs, der auch die visuelle Kommunikation in den USA revolutionierte. Das Motto von Joseph Binder lautete: „Im Design hat alles eine Funktion. Design hat eine repräsentative Funktion. Design hat eine kommunikative Funktion. Design hat eine motivierende Funktion.”

Jetzt einreichen!

Grafikdesigner*innen, Illustrator*innen, Werbeagenturen und Studierende aus aller Welt sind eingeladen, ihre ab 2022 realisierten Arbeiten bis zum 22. September (Early Bird) bzw. 31. Oktober 2024 in 15 Kategorien einzureichen. In jeder Kategorie werden Joseph Binder Awards in Gold, Silber und Bronze in Form von Trophäen an würdige Projekte vergeben. Darüber hinaus kann die Jury jeweils bis zu drei Leistungspreise in den Kategorien Grafikdesign und Illustration vergeben. Einreichende erhalten ebenfalls Sonderaktionen von unseren Partnerunternehmen, und alle Arbeiten werden nach der Einreichphase im JBA Showcase online präsentiert. Zur Förderung freier, konzeptioneller oder akademischer Projekte und nicht-kommerzieller Aktivitäten im Bereich Grafikdesign und Illustration werden Geldpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro an fünf herausragende Projekte in der Kategorie Design Fiction vergeben. Darüber hinaus wird in dieser Kategorie der Henry-Steiner-Preis verliehen, um ein besonders verdientes Projekt zu würdigen. Weitere Informationen zu den Kategorien und dem Einreichungsprozess finden Sie. Alle Einreichungen werden von einer internationalen Expertenjury bewertet.

Die Siegerprojekte werden am 27. März 2025 im Rahmen einer Preisverleihung öffentlich in Wiener MuseumsQuartier bekannt gegeben. Zu diesem Anlass erscheint ein Katalog, der alle ausgewählten und prämierten Beiträge enthält und die Mitglieder der Jury vorstellt. Darüber hinaus werden die prämierten Projekte mehrere Wochen lang in einer Ausstellung im designforum Wien und anschließend als Wanderausstellung in mehreren europäischen Städten präsentiert. Das diesjährige typografiebasierte Gestaltungskonzept zum Thema des Joseph Binder Award »Show your Color!« stammt vom Grafikdesign-Kollektiv so-super.com. Es unterstreicht die Bedeutung der Schrift in Binders Werk. Es spielt mit Format, Form, Rhythmus und Volumen, um Aufmerksamkeit und Raum für eine bunte internationale Illustrations- und Grafikdesign-Szene zu schaffen. Das Thema bezieht sich auf Binders Philosophie, indem es Designschaffende dazu ermutigt, die Tonalität und den Ursprung der individuellen Designsprache in ihrer Arbeit zu zeigen.

www.josephbinderaward.com