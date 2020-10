Joseph Binder Award 2020: „What A Year!“

Am Donnerstag, 12. November 2020 wird im Rahmen der Award Show via Stream auf dem YouTube-Kanal von designaustria verlautbart, wer die Trophäen in Gold, Silber und Bronze in Österreichs einzigem international ausgeschriebenen Designwettbewerb für Grafikdesign und Illustration gewonnen hat. Das Video wird langfristig auf dem designaustria YouTube-Kanal verfügbar sein.

534 Grafikdesigner*innen und Illustrator*innen aus 46 Ländern haben ihre Arbeiten für den renommierten Joseph Binder Award 2020 eingereicht. Die Award-Jury aus internationalen Design-Expert*innen schrieb den insgesamt 1.029 Einreichungen einen hohen Qualitätsstandard zu und nominierte 60 Beiträge für einen Hauptpreis. Wer die Trophäen in Gold, Silber und Bronze gewonnen hat, wird im Award-Film via Stream auf YouTube präsentiert. Unter dem Motto What A Year! werden von 13. November 2020 bis 10. Jänner 2021 die prämierten Projekte in einer Ausstellung im designforum Wien präsentiert. Ein Katalog mit allen nominierten Arbeiten und Jurystatements dokumentiert den diesjährigen Wettbewerb.

Ort der Ausstellung: designforum Wien im MQ Wien, Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Wien

Laufzeit: Freitag, 13. November 2020 bis Sonntag, 10. Jänner 2021, Mo–Fr 10–16 Uhr, Sa, So, Fe 13–18 Uhr.

Weitere Infos: