Jordi AG – Erfolgsbilanz nach drei Jahren

Drei Jahre nach Investition in eine Achtfarben-Rapida 106 X sieht sich das Schweizer Familienunternehmen Jordi AG in seiner Investitionsentscheidung bestätätigt. Die automatisierte Bogenoffsetmaschine von Koenig & Bauer – ausgestattet mit Bogenwendung für die 4-über-4-Produktion und zusätzlichem Lackwerk zur Inline-Veredelung – hat die Erwartungen in der täglichen Praxis weit übertroffen. Sie bildet heute das technologische Rückgrat des Unternehmens, um die anspruchsvolle Produktion im Akzidenzdruck hoch effizient und zukunftsgerichtet zu gestalten.

Hochautomatisierte Inline-Produktion beschleunigt Time-to-Market

Gerade im modernen Akzidenzdruck, der durch sinkende Auflagenhöhen und immer häufigere Jobwechsel geprägt ist, spielt die Rapida 106 X ihre Stärken voll aus. Die extrem kurzen Rüstzeiten und die lückenlose digitale Integration ermöglichen es Jordi, Aufträge wirtschaftlich abzuwickeln. Die Inline-Veredelung durch das integrierte Lackwerk eliminiert zusätzliche Arbeitsschritte und beschleunigt die Time-to-Market für die Kunden erheblich.

»Unsere Expertise im Druck bauen wir seit 1897 kontinuierlich aus. Die Entscheidung vor drei Jahren, erneut auf die Hightech-Lösungen von Koenig & Bauer zu setzen, hat sich als goldrichtig erwiesen«, resümiert Geschäftsführer Gabriel Jordi. »Die Maschine liefert exakt das, was wir für unsere strategische Ausrichtung benötigen: maximale Effizienz, herausragende Druckqualität und die nötige Agilität, um sofort auf Marktanforderungen zu reagieren. Unsere Profitabilität bei den typischen Akzidenzaufträgen hat sich deutlich messbar verbessert.«

Messbare Nachhaltigkeit und maximale Produktivität

Neben der wirtschaftlichen Performance hat sich auch das Versprechen eine nachhaltigeren Produktion im langjährigen Einsatz bestätigt. Dank der präzisen Steuerungssysteme und der Makulaturreduzierung der Rapida 106 X konnte Jordi den Papierabfall massiv eindämmen und den Energieeinsatz pro Druckbogen langfristig optimieren.

Maßgeblich vorangetrieben wird dieser Erfolg durch das proaktive Performance Management von Koenig & Bauer Schweiz. Als strategischer Partner optimierte Michel Woodtli, Spezialist für Druck- und Verfahrenstechnik, im engen Schulterschluss mit Jordi die gesamte Prozesskette – von der Druckvorstufe bis hin zu den feinsten Justierungen an der Maschine. Diese kontinuierliche und partnerschaftliche Prozessoptimierung stellt sicher, dass die Performance der Rapida 106 X dauerhaft auf Top-Niveau bleibt und die Produktivität von Jordi nachhaltig maximiert wird.

Tim Jordi ergänzt: »Wir produzieren heute nicht nur spürbar schneller, sondern auch weitaus ressourcenschonender. Das zahlt direkt auf unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele ein. Darüber hinaus ist der Top-Service von Koenig & Bauer ein echter Wettbewerbsvorteil für uns. Das kompetente Schweizer Technikerteam und die reibungslos funktionierende 24/7-Fernwartung geben uns die absolute Sicherheit einer leistungssicheren Produktion rund um die Uhr.«

Weitere Informationen: