Jetfire 50 nimmt Demobetrieb im PMC von Heidelberg auf

Heidelberg setzt den auf der drupa 2024 zusammen mit dem Kooperationspartner Canon angekündigten Einstieg in den industriellen digitalen Akzidenzdruck in die Realität um. Ab sofort geht das neue B3-Inkjetdrucksystem Jetfire 50 von Heidelberg im Print Media Center (PMC) am Standort Wiesloch-Walldorf in den Demobetrieb und steht Interessenten für Vorführungen zur Verfügung.