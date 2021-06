Janetschek pflanzt 1600 Bäume

Unternehmen pflanzen Bäume: Betriebe schenken Arbeitszeit, um heimische Wälder zu retten – so die Mission der im Vorjahr gegründete Plattform Waldsetzen.jetzt. Die Idee dahinter, für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation herzustellen, geht auf. Die Anfang Mai durchgeführten Aktionstage brachten nicht nur insgesamt knapp 9.000 Bäume in die Waldviertler Walderde, sondern auch Freude am gemeinsamen Erfolg und Verständnis für die schwierige Situation der Waldbesitzer. Immerhin sind nur im Waldviertel bereits rund 13.000 Hektar durch die Borkenkäferschäden der letzten Jahre massiv betroffen.

„Für uns ist es wichtig, dass wir dieses Projekt unterstützen, weil es auch kleinen Unternehmen die Möglichkeit gibt, etwas für den Klimaschutz zu tun.“, erzählt Geschäftsführer Erich Steindl und führt weiter aus: „Es bietet die Möglichkeit mit beiden Händen und eigener Kraft für die eigene Region aktiv zu werden.“ Teambuilding durch ein gemeinsames Erfolgserlebnis wird so für die teilnehmenden Mitarbeiter*innen und Geschäftsleitung zum spürbaren Ereignis, das nachwirkt. „Wir hatten sehr viel Spaß, obwohl wir unter erschwerten Bedingungen pflanzten, da die zu setzenden Bäume auf vier Flächen verteilt waren und der Regen immer wieder einsetzte“, beschreibt Erich Steindl den Aktionstag.

Viktoria Langmann, eine junge Grafikdesignerin aus St. Pölten war von der Idee so begeistert, dass sie sich prompt dem Janetschek-Team anschloss und ebenfalls ca. 130 Bäume pflanzte. Sie will das Projekt auch in Zukunft unterstützen: „Es ist eine tolle Initiative, die zeigt, dass man gemeinsam viel schaffen und bewirken kann.“ Die forstfachliche Begleitung übernahm Katharina Haumer, eine engagierte Forstwirtin aus der Region.

Unter www.waldsetzen.jetzt können sich Unternehmen und Waldbesitzer für die nächsten Aktionstage anmelden oder sich weiter informieren.