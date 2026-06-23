It’s time to shine!

Am 17. Juni 2026 fand zum 71. Mal die Preisverleihung des Berufswettbewerbs der grafischen und gestaltenden Lehrberufe im Rahmen der Vienna Trainee Challenge 2026 im Festsaal des Wiener Rathauses statt. Die Initiatoren der Vienna Trainee Challenge, der AK Campus, die Gewerkschaft GPA sowie die Arbeiterkammer Wien, bedankten sich ganz herzlich beim Präsidialbüro für die Zurverfügungstellung dieser wunderschönen Location. Emilija Ilic, Journalistin und Moderatorin, begrüßte die Preisträger*innen sowie zahlreiche Gäste und begleitete das Publikum durch den gesamten Abend. Eröffnet wurde die Gala von Gemeinderat und Landtagsabgeordnetem Dr. Michael Trinko in Vertretung von Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig.

Drei unterschiedliche Aufgabenstellungen

Beim Wettbewerb traten heuer 125 Lehrlinge der Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe an. Insgesamt gab es 15 Platzierungen: die Plätze eins bis drei je Ausbildungsjahr sowie je Ausbildungsjahr zusätzlich zwei Anerkennungspreise. Bis zur Preisverleihung wussten die Lehrlinge noch nicht, wer es unter die Platzierungen geschafft hat. Das Wettbewerbsmotto 2026, das bei den drei unterschiedlichen Aufgabenstellungen umgesetzt werden musste, lautete: »Geben Sie uns kalt–warm.« Die Lehrlinge des ersten Ausbildungsjahres waren dazu aufgerufen, eine Collage zu gestalten, die den Gegensatz von kalt und warm bzw. die damit verbundenen Emotionen sichtbar macht. Die Lehrlinge des zweiten Ausbildungsjahres gestalteten einen Festivalpass. Präsentiert wurden diese Ideen in Form eines Mock-ups. Für die Lehrlinge des dritten Ausbildungsjahres ging es um die Gestaltung einer österreichischen Sondermarke, bei der formale Vorgaben zu berücksichtigen waren.

Beurteilt wurden die Einreichungen von einer fachkundigen Jury, heuer erstmals auch unter Beteiligung des Fachausschusses für das grafische und papierverarbeitende Gewerbe, vertreten durch Rainer Slezak. Zu gewinnen gab es für die sechs Anerkennungspreisträger*innen je ein Faber-Castell-Kreativset Pitt Artist Pen inkl. Sketchbook, für die drei 3. Plätze einen Sony-WH-1000XM5-Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling, für die drei 2. Plätze je eine Nintendo-Switch-2-Konsole und für die drei Erstplatzierten je ein Apple iPad Air 11 (2026) Wi-Fi 256GB inkl. Apple Pencil Pro.

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On top wurde allen Preisträger*innen ein Maria-Theresien-Taler überreicht, zur Verfügung gestellt vom Fachausschuss für die grafischen und papierverarbeitenden Gewerbe. Zusätzlich gab es für alle Gäste wieder ein Gratis-Abo der Graphischen Revue, zur Verfügung gestellt vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, der Gewerkschaft GPA bzw. dem graphischen Bildungsverband. Und wie immer gab es für alle Schüler*innen – nicht nur für die Preisträger*innen – einen 20-Euro-Kinogutschein von Cineplexx.

Anerkennungspreise erhielten Felix Artner, Meryem Yilmaz, Alice Buchebner-Klöbl, Felix Zehetgruber, Lea Keul und Ella Charlotte Voigtländer. Die Plätze 3 belegten Daniel Steiner, Helena Röhrbacher und Fatemeh Ghafoori. Platz 2 je Ausbildungsjahr ging an Halil Ibrahim Cevik, Diana Volyuvach und Sara Maczko. Und der 1. Platz je Ausbildungsjahr ging an Emilie Cote, Ariane Helldorff und Manuela Melichar.

Übergabe der Urkunden

Unter den Ehrengästen, die der Einladung der Leiterin der Vienna Trainee Challenge, Karin Grinnberger vom AK Campus, gerne folgten, waren neben Dir.-Stv.in Verena Kumaus von der Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe Bettina Wucherer, Geschäftsführerin der Gewerkschaft GPA in Wien, Michael Ritzinger, Vorsitzender des Fachausschusses für grafische und papierverarbeitende Gewerbe, und Norbert Bacher-Lagler, Leiter der Geschäftsstelle Fachausschüsse bei der Arbeiterkammer Wien. Alle Genannten unterstützten die Moderatorin des Abends Emilija Ilic tatkräftig auf der Bühne bei der Übergabe der Urkunden und Preise an die Lehrlinge. Zahlreiche Freund*innen, Familienmitglieder, Schulkolleg*innen, Ausbildende und die Lehrkräfte der CGG applaudierten, gratulierten frenetisch und machten die Preisverleihung anlässlich der Vienna Trainee Challenge 2026 zu einem wundervollen, unvergesslichen Abend.