Investor übernimmt Landa für 80 Millionen US-Dollar

Die angeschlagene Landa Printing Corporation wurde von der Private-Equity-Gesellschaft FIMI übernommen. Mit der Vereinbarung wurde den Fortbestand des Unternehmens vorerst gesichert und meisten Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Private-Equity-Gesellschaft

Das Zentralgericht in Tel Aviv genehmigte einen Umschuldungsplan für die Landa Printing Corporation. Im Rahmen der genehmigten Vereinbarung wird die Private-Equity-Gesellschaft FIMI das Unternehmen übernehmen und 80 Millionen Dollar in dessen Betrieb investieren.

Nach der Übernahme wird FIMI 100 % der Landa Corporation besitzen und den Großteil der Belegschaft weiterbeschäftigen. Dieser Schritt folgt auf den Antrag des Unternehmens auf gerichtlichen Schutz im Juli, das mit Schulden in Höhe von etwa 460 Millionen Dollar belastet war. Wie es bei Landa Printing weiter gehen wird, ist völlig unklar. Weder von Landa noch von FIMI gibt es ein offizielles Statement dazu. Benny Landa wir aber mit Sicherheit nicht mehr an Board sein.

