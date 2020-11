Investitionen in das E-Commerce Packaging

Neben dem Bau einer Produktions- und Lagerhalle wird in innovative Drucktechnologie, erhöhte Stanzkapazitäten, Automatisierungstechnologie im Abpackprozess sowie in hochmoderne Infrastruktur investiert. MMP Neupack Hirschwang produziert offsetbedruckte Faltschachteln sowie Verpackungen aus kaschierter Wellpappe (B-, E-, und F-Welle) in hoher Veredelung wie z.B. mittels UV-Farben und Lacke. Die jüngste Investition in eine Druckmaschine auf letztem Stand der Technik trägt dieser Spezialisierung in Richtung E-Commerce Rechnung.

Format 6, sieben Farb- und zwei Lackwerke

20 Menschen, 14 LKWs, 280 Tonnen Gewicht und acht Wochen Installationszeit: Das alles war nötig, um die neue Offsetdruckmaschine im Format 6 in Hirschwang Anfang November 2020 in Betrieb zu nehmen. Die Rapida 146 von Koenig & Bauer ist eine der wenigen Druckmaschinen dieser Art in der Region und deckt die Anforderungen der MMP Neupack Hirschwang in ihren Zielmärkten ab. „Die umfassenden Investitionen in unsere Druckkapazitäten und den Maschinenpark werden unser Angebot an mehrfarbig und hochwertig bedruckten Faltschachteln und Mikrowellpappe stärken. Gerade in Zeiten wie diesen, die den Online-Handel ankurbeln, müssen wir zukunftsstark aufgestellt sein. Darüber hinaus wird die neue Maschine unseren ökologischen Fußabdruck verbessern.“, so Herwig Hirsch Managing Director, MMP Neupack Hirschwang.

Nach der Offsetmaschine werden in einem weiteren Schritt auch eine neue Stanzmaschine und eine Flexodruck-Maschine angeschafft. Ende 2021 soll das umfassende Zukunftsprogramm abgeschlossen sein.