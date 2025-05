Investition in einen LFP-Drucker mit wasserbasierten UV-Tinten

Die Beziehung zwischen Equinox und Fujifilm besteht seit fast 30 Jahren. Mit dem Erwerb des Acuity Triton Druckers wird ein neues Kapitel in der Partnerschaft aufgeschlagen, das auf den gemeinsamen Werten Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit beruht.

Der Acuity Triton-Drucker von Fujifilm ist mit der AQUAFUZE-Technologie ausgestattet, einem innovativen wasserbasierten UV-Tintensystem, das eine hohe Druckqualität liefert und gleichzeitig die Umweltbelastung erheblich reduziert. Der Acuity Triton zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch und minimale Abfallmengen aus.

»Bei Equinox haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, sowohl mit Kreativität als auch mit Verantwortung voranzugehen. Der Acuity Triton unterstützt diese Mission perfekt. Es ist eine Investition in Leistung, in unseren Planeten und in eine Partnerschaft, auf die wir unglaublich stolz sind«, versichert Carl Criscione, Geschäftsführer der Equinox Group.

Chelsea Carter, Marketing Manager bei Fujifilm Speciality Ink Systems Ltd, fügte hinzu: »Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährigen Partner bei Equinox die ersten sind, die die Acuity Triton mit AQUAFUZE-Tinte einsetzen. Diese Entscheidung spiegelt unser gemeinsames Engagement für Druckleistung und Nachhaltigkeit wider.«