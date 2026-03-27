interpack 2026: KURZ setzt Impulse für zukunftsorientierte Veredelung

Im Mittelpunkt des Messeauftritts auf der interpack stehen die Produktlinien SILVER LINE, LUMAFIN und LUXOR/ALUFIN. Zudem präsentiert das Unternehmen nachhaltigkeitsorientierte Materialkonzepte wie die slim-Technologie und das Rücknahmesystem RECOSYS 2.0. Damit setzt es Impulse für zukunftsfähige Verpackungslösungen im Kontext rechtlicher Rahmenbedingungen wie der EU-Verordnung »Packaging and Packaging Waste Regulation« (PPWR). Ein weiteres Highlight ist die Live-Demonstration der MPRINT MJET X-series als praxisnahes Beispiel für die Verbindung von Veredelung und digitaler Drucktechnologie.

Veredelung mit Mehrwert

Ob Heißprägen, Kalttransfer oder digitale Veredelung – KURZ bietet Lösungen für unterschiedliche Technologien und Prozessanforderungen in der Verpackungsproduktion. Auf der interpack zeigt das Unternehmen, wie sich gestalterische Wirkung und funktionale Eigenschaften systematisch kombinieren lassen.

Mit SILVER LINE stellt KURZ ein Produkt für metallische Designs mit achromatischem Tiefeneffekt vor. Durch die Kombination aus diffraktiven Strukturen und gezielt eingesetzten Spiegelflächen entstehen differenzierte Lichtreflexionen, die Verpackungen – insbesondere im Premiumsegment – eine hohe visuelle Präsenz verleihen. Für eine transparente Oberflächenveredelung mit charakteristischem Hinterglaseffekt sorgt LUMAFIN: Unterdruckte Motive bleiben sichtbar, gewinnen durch die optische Tiefe an Intensität und schaffen damit subtile, aber wirkungsvolle Blickfänge am Point of Sale.

LUXOR/ALUFIN ist als Klassiker vielseitig in Verpackungs- und Etikettenanwendungen einsetzbar und wird kontinuierlich im Hinblick auf Performance und Nachhaltigkeit optimiert. Die große Designvielfalt bietet zahlreiche Farbnuancen und eröffnet so zusätzliche Gestaltungsspielräume für markendifferenzierende Verpackungskonzepte.

Materialeffizienz und Kreislaufkonzepte

Vor dem Hintergrund der PPWR demonstriert KURZ, wie sich Veredelung mit regulatorischen Anforderungen in Einklang bringen lässt. Ziel ist es, recyclinggerechtes Verpackungsdesign zu unterstützen. Daneben hat das Unternehmen den Materialeinsatz durch seine slim-Technologie systematisch verringert. Dabei wurden die Transferträger auf bis zu 6 µm reduziert. So lässt sich der PET-Einsatz um bis zu 50 Prozent senken, ohne die funktionale Leistungsfähigkeit der Anwendung zu beeinträchtigen. Die Technologie trägt somit zur Ressourceneffizienz in der Prozesskette bei.

Mit RECOSYS 2.0 verfolgt KURZ einen erweiterten Ansatz zur Rücknahme und Wiederverwertung von ausgeprägten KURZ-PET-Trägerfolien seiner Kunden. In der unternehmenseigenen Recyclinganlage wird das Material zu RECOSYS rPET aufbereitet, das in unterschiedlichen Bereichen – etwa für technische Textilien – weiterverwendet werden kann. Das System unterstützt geschlossene Materialkreisläufe und ergänzt die Nachhaltigkeitsstrategie entlang der Wertschöpfungskette.

Live am Stand: MPRINT MJET-X-series

Mit der Live-Demonstration der MPRINT MJET X-series veranschaulicht KURZ, wie sich digitale Drucktechnologie in bestehende Produktionsumgebungen integrieren lässt. Das kompakte Digitaldrucksystem mit einer maximalen Bahnbreite von 250 mm ist auf kleine bis mittlere Auflagen ausgelegt und eignet sich sowohl als eigenständige Lösung als auch für den Nearline-Einsatz an Abfüll- oder Produktionslinien. Die modulare Bauweise ermöglicht flexible Einsatzszenarien, etwa für variable Daten, Versionierungen oder kurzfristige Produktanpassungen. Ergonomische Merkmale wie die variable Höheneinstellung der Rollenaufnahmen unterstützen effiziente Rüstprozesse und den täglichen Betrieb. Die MJET X-series verdeutlicht damit den Trend zu stärker prozessintegrierten, digital unterstützten Veredelungs- und Drucklösungen.

KURZ im Verbund der PrintCity Alliance

Als Mitglied der PrintCity Alliance beteiligt sich KURZ an einem Gemeinschaftsauftritt führender Technologiepartner. Das kreative Kompetenznetzwerk steht für zukunftsweisende Technologien und überzeugende Ergebnisse in der Druck-, Verpackungs- und Etikettenindustrie. Gemeinsam kreiert die PrintCity Alliance beispielhafte Leitprojekte und gibt Inspiration sowie konkrete Umsetzungsideen für innovative Konzepte und deren technische Realisierung.

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