Internationale Auszeichnung für ÖAMTC Geschäftsbericht

Viermal Gold, einmal Silber und fünf Grand Awards – so lautet die beeindruckende Bilanz des Mobilitätsclubs bei den Annual International ARC Awards. Neben den drei Goldmedaillen für den allgemeinen Geschäftsbericht, sind insbesondere die Auszeichnungen für den Jahresbericht der ÖAMTC-Flugrettung, der gleich im ersten Jahr seines Erscheinens prämiert wurde, hervorzuheben. »Dass unsere Geschäftsberichte in einem internationalen Wettbewerb so herausragend bewertet werden, bestätigt die hohe Qualität unserer Arbeit sowie das Engagement und die Leidenschaft, die unser Team in die Konzeption und Gestaltung dieser Berichte steckt«, heißt es seitens des ÖAMTC.