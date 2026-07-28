Intelligente Assistenzsysteme minimieren Rüstzeiten und sichern Margen im Verpackungsdruck

Die vernetzten Assistenzsysteme übernehmen Rüstprozesse autonom und standardisieren die Abläufe im Drucksaal. Kunden schöpfen ihre Produktionskapazitäten so maximal aus und reduzieren die Makulatur sowie unproduktive Stillstandzeiten. Wenn Druckaufträge immer kleiner werden, entscheidet die Rüstzeit über die Profitabilität im Druck. Hierbei unterstützen neue Automatisierungslösungen:

AutoSet berechnet im Vorfeld alle notwendigen Rüstschritte – vom Farbwechsel bis zur Formatanpassung. Anschließend übernimmt AutoRun und führt diese Prozesse vollautomatisch aus. Der Maschinenführer greift in diese Abläufe nicht mehr händisch ein. Er gewinnt wertvolle Zeit, um parallel Verbrauchsmaterialien oder neue Paletten vorzubereiten. Die Anlage arbeitet kontinuierlich und produziert ohne vermeidbare Leerlaufzeiten.

Konstante Leistung über alle Schichten hinweg

Wobei technische Features allein lösen keine Personalengpässe. Einzelne Prozessschritte müssen manuell oder teilautomatisiert durch den Bediener durchgeführt werden. Deshalb orchestriert JobGuide die Kommunikation an der Maschine völlig neu. Das System sendet proaktive Handlungsanweisungen während des Rüstvorgangs oder der Produktion gezielt an den Bediener oder auf ein separates Panel an den Helfer. Muss ein Lackplattenwechsel erfolgen oder Farbe vorbereitet werden, leitet der JobGuide das Personal punktgenau an.

Durch seine Mehrsprachigkeit kann der JobGuide zudem Sprachbarrieren überwinden. In Kombination mit intuitiven Touch-Panels, oder der automatisierten Kontrolle von Lackaussparungen mittels FormCheck, sinkt die Fehlerquote weiter. Druckereien standardisieren ihre Prozessabläufe und erzielen eine konstant hohe Qualität, völlig unabhängig vom Erfahrungsstand des jeweiligen Bedienpersonals.

»Unsere Kunden stehen unter dem enormen Druck, komplexe Verpackungen und hochwertige Akzidenzen noch profitabler zu produzieren«, erklärt Sebastian Stange, Leiter Produktmanagement von Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems. »Die neuen Assistenzsysteme an unseren Rapida-Maschinen sind unsere konkrete Antwort auf diese Marktentwicklung. Wir liefern ein intelligentes Werkzeug, das den Bediener wie ein modernes Fahrassistenzsystem im Auto unterstützt. So machen wir den Maschinenführer zum Supervisor der Anlage und sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Partner.«

Live im realen Produktionsumfeld

Koenig & Bauer lädt Druckbetriebe ein, diese vernetzte Automatisierung im Rahmen indívidueller Maschinendemos und auf maßgeschneiderten Fachveranstaltungen im Customer Experience Center in Radebeul live zu testen. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen stehen die bekannten regionalen Ansprechpartner im Vertrieb von Koenig & Bauer zur Verfügung