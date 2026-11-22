Monotype baut die Schriftfamilie Inkwell® um 24 Schnitte aus. Die vier neuen Varianten greifen den natürlichen Schwung und die kleinen Unregelmäßigkeiten der Handschrift auf, die Inkwell ihren unverwechselbaren Charakter geben. Jonathan Hoefler begann 2004 mit der Arbeit an Inkwell, einer der ersten Schriftfamilien, die so unterschiedliche typografische Stile in die Formensprache einer Handschrift übertrugen. Jordan Bell stieß 2015 zum Projekt und entwickelte die Familie bis zur Veröffentlichung durch Hoefler&Co. im Jahr 2017 mit. Die sieben ursprünglichen Varianten Serif, Sans, Script, Blackletter, Tuscan, Open und Condensed umfassen jeweils sechs Strichstärken – von der feinen Linie eines technischen Zeichenstifts bis zum kräftigen Strich eines Permanentmarkers.

Bell, heute Senior Type Designer bei Monotype, leitete den Ausbau der Familie. Er vollendete drei neue Schriftvarianten und entwarf einen eigenen Satz von Ornamenten. »Inkwell war schon immer ein Herzensprojekt. Es lebt von der Freude daran, Schriften zu entwerfen und mit ihnen zu gestalten«, sagt Bell. »Unser kleines Universum handgezeichneter Schriften ist weiter gewachsen. Wer mit Inkwell arbeitet, kann Inhalte jetzt noch vielseitiger gliedern, den Ton wechseln und der Gestaltung einen menschlichen Ausdruck geben.«

Überlappende Striche, variierende Buchstabenstrukturen, vereinfachte Formen und unregelmäßige Übergänge halten die Varianten optisch zusammen. So lassen sie sich einzeln einsetzen oder für Kontraste und Abstufungen kombinieren. Inkwell kommt gerne auf Menü- und Weinkarten, in Museumstexten und auf Landkarten zum Einsatz.

Wie Inkwell entstand

Für seine Hochzeit im Brooklyn Botanic Garden suchte Hoefler eine Schrift, die zu den lockeren Illustrationen auf seiner Karte passte. Herkömmliche Schriften ließen die Karte zu offiziell wirken, kunstvolle Kalligrafie erschien ihm zu aufwendig. In der Handschrift fand er den passenden Ton – ungezwungen, durchdacht und ausdrucksstark. Daraus entwickelte er eine Familie mit von Hand gezeichneten Alphabeten.

»Ich wollte die Flexibilität und Ausdruckskraft der Handschrift in die Typografie holen und über die üblichen Formen von Schreib- und Druckschrift hinausgehen«, sagt Hoefler. »Jordan beherrscht die Feder so gut, dass er der ideale Partner war, um die ersten Inkwell-Varianten auszuarbeiten und gemeinsam Ideen für weitere zu entwickeln. Jetzt bringt er seine eigenen Entwürfe in die Familie ein.«

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Die vier neuen Varianten im Überblick

Inkwell Antique greift die kunstvoll verzierten Buchstaben der viktorianischen Zeit auf. Die Schrift verleiht Markenauftritten, Verpackungen, Plakaten und Editorial Design ebenso wie Projekten in Hotellerie und Gastronomie einen historischen Charakter.

Inkwell Formal interpretiert klassische Graveurschriften neu. Je nach Position und Buchstabenumgebung wechseln die Zeichen ihre Form. Das verleiht Schriftzügen für Veranstaltungen, Weinetiketten, Luxusmarken, Hotels und Restaurants die lebendige Vielfalt der Handschrift.

Inkwell Chancery knüpft an die Schreibtraditionen der Renaissance an. Mit schwungvollen Großbuchstaben und kontextabhängigen Alternativzeichen eignet sich die Schrift für Publikationen, Museen, Kultureinrichtungen und feierliche Anlässe.

Inkwell Ornaments ergänzt die Buchstaben um Emojis, Illustrationen, Pfeile, zeigende Hände, Musik- und Wetterzeichen sowie kartografische Symbole. Das Set eignet sich etwa für Abzeichen, Etiketten oder Leitsysteme. Mit den Kartensymbolen kehrt Inkwell zu seinen Ursprüngen zurück.

Die Schriftfamilie ist über Monotype Fonts, Monotype Connect und MyFonts erhältlich.