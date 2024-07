Innovative Wallpaper-Substrate

»Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mit Kernow zusammen, um unsere Kunden in den Märkten für Schilder und Displays sowie im Einzelhandel mit FloorShark- und MattFrost-Folien zu unterstützen«, sagt Dimitri Van Gaever, Director of Business Development bei Xeikon. »Wir freuen uns, dass wir jetzt auch das Sortiment an Wandbelägen anbieten können. Wir sind davon überzeugt, dass diese neue Produktreihe den Markt für Wanddekorationen verändern kann und eine Antwort auf die seit langem bestehende Nachfrage nach abwechslungsreichen Produkten mit hochwertigem Aussehen und Gefühl bietet.«

Zu den Vliestapeten von KernowJet Interiors, die jetzt für Xeikon erhältlich sind, gehören die Produktreihen Bright Gold und Smooth Pearl-Reihe. Diese Substrate wurden für die Wanddekorationslösungen von Xeikon qualifiziert und sind mit der Xeikon 3000-Serie und den neuesten Digitaldruckmaschinen CX500/50 kompatibel, die alle die Trockentonertechnologie verwenden. Die Möglichkeit, mit fünf Farben zu drucken, insbesondere mit Weiß, bietet außergewöhnliche Designflexibilität. Die Trockentoner-Drucktechnologie gewährleistet eine hervorragende Bildqualität und erfüllt alle erforderlichen Vorschriften in Bezug auf Innenraumemissionen in der Bauindustrie.

Arnoud Mekenkamp, Product Manager Wide Format, kommentiert: »Wir stellen die neue KernowJet Bright Gold Wallpaper vor – eine Ergänzung unseres Angebots an bedruckbaren Tapeten. Mit ihrer glänzenden, reflektierenden Oberfläche ist diese Tapete perfekt geeignet, um jedem Raum einen warmen und einladenden Glanz zu verleihen. Die metallische Oberfläche fängt das Licht wunderschön ein und verleiht einen Hauch von Luxus und Raffinesse. Ob für eine besondere Wand oder einen ganzen Raum, die KernowJet Bright Gold Wallpaper ist ein echter Blickfang. Außerdem lässt sie sich leicht anbringen und kann mit jedem Design, Logo oder Muster individuell gestaltet werden.«