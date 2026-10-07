Innovative Transportverpackung für Testbogen

Durch den Ersatz traditioneller Holz- und Sperrholzkonstruktionen durch eine leichtgewichtige Lösung aus Wellpappe, die eine Schachtel aus Wellpappe und eine Palette in einer einzigen Verpackung vereint, erzielt das neue Design eine beeindruckende Gewichtsreduzierung von 24 kg auf nur 2,8 kg, was einer Reduzierung um 88 Prozent entspricht.

Dies verbessert die Handhabung erheblich, senkt die Kosten und unterstützt einen intelligenteren Materialeinsatz in der gesamten Logistikkette. Dort werden Design, Materialkompetenz und datenbasierte Erkenntnisse zusammengeführt, und dadurch den Kunden ermöglicht, effizientere und bessere, auf ihre Anforderungen zugeschnittene, Verpackungslösungen zu entwickeln.