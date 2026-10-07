SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Design & Paper

Innovative Transportverpackung für Testbogen

Metsä Board hat eine neu gestaltete Transportverpackungslösung für Testbogen eingeführt, die die logistische Effizienz und Nachhaltigkeit deutlich verbessert.

Transportverpackung

Durch den Ersatz traditioneller Holz- und Sperrholzkonstruktionen durch eine leichtgewichtige Lösung aus Wellpappe, die eine Schachtel aus Wellpappe und eine Palette in einer einzigen Verpackung vereint, erzielt das neue Design eine beeindruckende Gewichtsreduzierung von 24 kg auf nur 2,8 kg, was einer Reduzierung um 88 Prozent entspricht.

Dies verbessert die Handhabung erheblich, senkt die Kosten und unterstützt einen intelligenteren Materialeinsatz in der gesamten Logistikkette. Dort werden Design, Materialkompetenz und datenbasierte Erkenntnisse zusammengeführt, und dadurch den Kunden ermöglicht, effizientere und bessere, auf ihre Anforderungen zugeschnittene, Verpackungslösungen zu entwickeln.

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen