Innovative Konzepte für nachhaltige Käseverpackung

FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Victoria Krauter ist stellvertretende Studiengangsleiterin der Studiengänge Nachhaltige Verpackungstechnologie und Packaging Technology and Sustainability und lehrt und forscht an der Hochschule Campus Wien zum Thema nachhaltige und zukunftsorientierte Verpackungen. Die Verpackungschallenge ist Teil der Lehrveranstaltung Projekt Nachhaltige Verpackung (4. Semester) welche gemeinsam mit der Lehrveranstaltung Nachhaltigkeit und Verpackung das Modul Nachhaltigkeit im berufsbegleitenden Bachelor Nachhaltige Verpackungstechnologie bildet und wegen ihres innovativen Charakters bereits vor einigen Jahren beim Ars Docendi-Staatspreis für exzellente Lehre eingereicht wurde und seither im Atlas der Guten Lehre zu finden ist.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Verpackungs-Challenge standen nachhaltige, funktionale und zukunftsfähige Lösungen unter Berücksichtigung der Anforderungen der PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), moderner Recyclingkonzepte, Produktschutz, Design sowie einer hohen Verbraucherfreundlichkeit. Die Studierenden präsentierten kreative und gleichzeitig praxisnahe Ansätze – von alternativen Materialkonzepten bis hin zu vollständig neu gedachten Verpackungslösungen.

Die Andechser Molkerei zeigte sich von den Ergebnissen begeistert: Besonders hervorgehoben wurden die Professionalität, die Innovationskraft sowie die sorgfältige Berücksichtigung technischer, ökologischer und markenrelevanter Anforderungen. Das Projekt sei ein wertvoller Impuls für die tägliche Entwicklungsarbeit gewesen. Neben einem zukunftsweisenden Konzept auf Faserbasis mit bioabbaubaren Materialien war eine alternative Tubenverpackung auf HDPE-Basis mit Fokus auf Design for Recycling, Produktschutz, Restentleerung und Markenwirkung Teil der Lösungsansätze. Die Verpackungschallenge unterstreicht einmal mehr den hohen Praxisbezug der Ausbildung am Campus Wien und zeigt, wie durch die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschule, Industrie und Verpackungsexperten innovative Lösungen für die Zukunft entstehen.

QuarterPack unterstützt seit Jahren die Verpackungs-Challenge und unterstützt somit Studierende auf Ihrem Weg ins Berufsleben und die Praxis.