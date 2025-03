HP stellte auf der HP Amplify Conference 2025 Innovationen für den Großformatdruck vor, die es Druckdienstleistern ermöglichen, ihr Geschäft durch höhere Effizienz, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit zu verändern. Gerade Kleine und mittlere Druckdienstleister haben aufgrund von Platzmangel, hohen Investitionskosten und betrieblicher Komplexität oft mit unflexiblen Abläufen zu kämpfen. Darüber hinaus greifen sie häufig auf ineffiziente Workflows zurück. Größere Druckdienstleister hingegen benötigen Lösungen, die ihr Angebot erweitern und es ihnen ermöglichen, kleine Auflagen sowohl im Platten- oder Rollendruck zu produzieren.

Der HP Latex R530 soll eine leichter zugängliche und effiziente Drucklösung bieten, die die Produktion für kleine und mittelgroße Druckereien optimiert. Der Drucker ist eine Lösung für Druckdienstleister, die in den Markt für Plattendruck einsteigen oder expandieren möchten. »Der HP Latex R530 ist die einzige Komplettlösung für den HP Latexdruck[1], die die mit herkömmlichen Flachbett-Drucker verbundenen Kompromisse überflüssig macht. Diese neueste Ergänzung unseres Latex-Portfolios bietet Unternehmen jeder Größe eine Lösung, mit der sie ihre Abläufe verbessern und nachhaltig skalieren können“, so Daniel Martinez, Global Head und General Manager, HP Large Format Business

Komplettlösung für vielseitigen und nachhaltigen Druck

Das kompakte Design des HP Latex R530 Druckers ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen flexiblen und steifen Materialien. Es liefert außerdem eine konsistente, qualitativ hochwertige Ausgabe für verschiedene Medientypen. Druckdienstleister können damit neue Märkte erschließen. Sie erweitern darüber hinaus Druckanwendungen mit HP Latex-Tinten und HP Latex Weißdruck und gewährleisten dank HP Pixel Control-Technologie lebendige Farben und gleichmäßige Farbverläufe. Die automatische Umwälzung und Druckkopfreinigung ermöglicht es Unternehmen, die Betriebszeit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.

Der neueste Latex-Drucker ist wegweisend hinsichtlich eines nachhaltigen Drucks. Der Direct-to-Rigid-Druck reduziert den Abfall[2] und erhält gleichzeitig die Recyclingfähigkeit von faserbasierten Medien[3]. Das Gerät integriert nachhaltige Innovationen, darunter UL ECOLOGO-zertifizierte[4] HP Latex-Tinten für einen gesünderen Arbeitsplatz[5] sowie Mehrweg-Wartungspatronen mit verlängerter Lebensdauer[6]. Darüber hinaus verarbeitet HP 25 Prozent recycelten Kunststoff[7] im Design des Druckers und fördert die Kreislaufwirtschaft in der gesamten Wertschöpfungskette.

Mehr Effizienz und Kontrolle

Mit der Einführung von HP PrintOS Production Hub haben Druckdienstleister Zugriff auf die Software für das Großformat, die Auftragsmanagement und Remote-Produktionssteuerung[8] in einer zentralen Echtzeit-Plattform vereint. So lässt sich die Effizienz steigern und die betriebliche Komplexität reduzieren.

Fußnoten

[1] Based on internal HP testing

[2] Target customers for the HP Latex R530 Printer are traditionally using a Print&Mount technique, using a rigid material and sticking a self-adhesive vinyl on top. With the HP Latex R530 Printer, they would print directly on the rigid material, saving on average 250 m² of self-adhesive vinyl per month, thus reducing the amount of material used and disposed of

[3] Based on recyclability evaluation, printing with the HP Latex R530 Printer on 3A DISPA Plus, Neenah ImageMax, Reboard Honeycomb Brown, Kaemmerer Chantaffiche 200 JE and HP Premium Poster Paper. Test conducted by TU Darmstadt Fachgebiet Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstechnik PMV according to PTS-RH 021 category 2