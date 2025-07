»Innovation ahead« bei FINISHING FIRST 2025

Beide Veranstaltungstage werden bilingual (Deutsch und Englisch) abgehalten, um den Besucherinnen und Besuchern aus dem gesamten EMEA-Raum maximale Flexibilität und einen gewinnbringenden, internationalen Austausch zu ermöglichen. Geboten wird ein umfangreiches Programm in hanseatisch entspannter Atmosphäre – einschließlich eines exklusiven Abendevents in Hamburg.

Vielfältige Kooperationen und technische Highlights

Neben einem starken Fokus auf Networking werden erneut auch Fachvorträge führender Köpfe der Druckwirtschaft auf der Agenda stehen. Selbstverständlich werden auch sämtliche im Showroom verfügbaren Systeme für Vorführungen bereitstehen. So lockt FINISHING FIRST 2025 mit technischen Neuerungen, smarten Workflows und mehr als 20 starken Kooperationspartnern aus den Bereichen Druckmaschinen, Papier, Software und vielen mehr. Bei einer Live-Schaltung zur Muttergesellschaft nach Japan gewährt Horizon exklusive Einblicke in neueste, bisher unveröffentlichte Finishing-Technologien.

Effiziente Lösungen

Das während der letzten FINISHING FIRST vorgestellte BBS-56 Pflugfalz-Buchblocksystem für kleine und mittlere Auflagen wurde kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem im Bereich der Sensoren, des Papierlaufs und der Bedienerfreundlichkeit optimiert. Als Teil des Smart Binding Systems mit Klebebinder BQ-500 und Dreimesser-Vollautomat HT-1000V leistet es einen wichtigen Beitrag zur vollautomatisierten Produktion von Softcover-Büchern.

Der iCE StitchLiner Mark V ermöglicht die Inline-Fertigung von rückstichgehefteten Broschüren in Verbindung mit Highspeed-Inkjet-Drucksystemen oder Abrollern und Querschneidern – bei FINISHING FIRST in Kooperation mit Hunkeler. In Kombination mit dem Highspeed Sheet Feeder HSF-50 verarbeitet das System nicht nur Rollen-, sondern auch Bogenwaren. Diese hybride Produktion wird durch die neue vollautomatische Auslage mit Banderolierung, die Palamides gamma502-HO automatic, ergänzt.

Horizon präsentiert erstmals die Inline-Anbindung der rotativen Stanzmaschine RD-N4055DM an die Falzmaschine AFV-566SF zur effizienten Produktion von Mailings. Ebenfalls mit dabei: AFV-566SF inline angebunden an Abroller und Guillotine-Schneider von Tecnau zur Mailingproduktion mit vollautomatischen Jobwechseln von der Rolle.

Automatisierung mit Robotik

Der Einsatz von Robotik rundet die gezeigten automatisierten Produktionsprozesse ab, um gerade bei wiederholbaren, körperlich schweren Tätigkeiten Entlastung für Maschinenbediener zu schaffen und die Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Neben roboterbasierten Lösungen zum Abstapeln, Zuführen sowie für den Materialtransport können im Quickborner Showroom auch Reinigungs- und Servierroboter live erlebt werden. Mit der neu gegründeten Marke BEAT Robotics trägt Horizon der zunehmenden Bedeutung von Robotik – auch in der Druckweiterverarbeitung – Rechnung.

Durchgängige Workflow

Besucherinnen und Besucher der FINISHING FIRST 2025 können zudem den kompletten Workflow vom weißen Blatt bis zum fertigen Endprodukt erleben. Bindeglied ist hierbei sowohl die enge Partnerschaft mit Software- und Workflow-Spezialisten als auch Horizons cloudbasierter Workflow-Management-Service iCE LiNK, der eine vollständig vernetzte Arbeitsumgebung schafft.

Anmeldung unter: