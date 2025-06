Inline-Laminierung im Digitaldruck

In Verbindung mit AccurioPress-Systemen erlaubt der GBC CL-401 die Herstellung laminierter und versandfertiger Druckprodukte in einem integrierten Arbeitsgang. Bisher erfolgte die Laminierung als separater, manueller Ablauf getrennt vom Druckprozess, was zeitaufwendig und kostenintensiv ist. Mit der Inline-Lösung und durch den innovativen Kaltlaminierungsprozess ist dieser Verarbeitungsschritt automatisiert und in den bestehenden Produktionsablauf integriert. Der komplette Wegfall von Aufwärmzeiten und der direkte, beidseitige Anwendungsvorgang sparen zusätzlich Zeit.

Frischer Ansatz für erweiterte Produktionsvielfalt

Der neue Laminierungsprozess ist mit einer Vielzahl an Folienformaten und -materialien kompatibel und eignet sich für unterschiedliche Anwendungen wie Poster, Menüs, Flyer und Umschläge. Grammaturen von 75 bis 300 g/m² sowie eine Reihe von Papiergrößen (A4, A3, SRA4 und SRA3) können flexibel verarbeitet werden. Die einfache Bedienung erfolgt über ein interaktives LCD-Panel, das Laminierfolientypen und -größen automatisch erkennt. Wird das System über die Inline-Beschnitteinheit TU-51e ergänzt, können Bögen direkt in einem Gang beschnitten und laminiert werden. Druckereikunden erhalten so randlos, laminierte Druckprodukte.

Innovative Technik ermöglicht erweiterte Produktionsoptionen

Ines Wennemann, Senior Product Manager Professional Printing bei Konica Minolta Business Solutions Europe, erläutert: »Mit dem GBC CL-401 erweitern wir unser Portfolio an Inline-Finishing-Modulen. Diese Technologie sorgt dafür, dass unsere Kunden ihre Aufträge effizienter be- und verarbeiten können mit Produkten, die langlebiger, reißfester und steifer sind. Durch die Laminierung lassen sich Druckprodukte zusätzlich aufwerten, was die Margen erhöhen kann.«

Jim Sawyer, Senior Director, North American Sales, ACCO Brands/GBC, sagt: »Mit dem GBC CL-401 ergänzen wir die AccurioPress-Systeme in unserem Haus um eine Inline-Laminierungslösung, die sich nahtlos in den Druckprozess einfügt. Gewissermaßen Drucken und Laminieren auf Knopfdruck und in einem Arbeitsgang. Das erleichtert die Verarbeitung, spart Zeit und reduziert potenzielle Engpässe in der Weiterverarbeitung – damit reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden.