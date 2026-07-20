Erweiterung die Wertschöpfungskette im digitalen B2-Offsetdruck

Die Nachfrage nach flexiblen, vielseitigen und wirtschaftlichen Produktionslösungen im Druckmarkt steigt kontinuierlich. Insbesondere Offsetdruckereien suchen nach Wegen, ihr Leistungsangebot zu diversifizieren, zusätzliche Wertschöpfung im eigenen Haus zu realisieren und neue Marktsegmente zu erschliessen. Als Weltmarktführer im digitalen B2-Druck erweitert HP Indigo mit der HP Indigo 18K Digital Press sein Portfolio um ein System, das digitale Flexibilität mit offsetnaher Qualität und industrieller Produktivität verbindet. Laut HP konnte das Unternehmen seit 2016 insgesamt 1300 digitale B2-Lösungen installieren.

Die HP Indigo 18K wurde an der drupa 2024 in Düsseldorf vorgestellt und stösst seither insbesondere bei Offsetdruckereien auf großes Interesse. Die digitale B2-Druckmaschine ist für eine breite Palette an Anwendungen ausgelegt – von hochwertigen Akzidenzdrucksachen über Umschläge, Kalender und personalisierte Druckprodukte bis hin zu anspruchsvollen Verpackungsanwendungen wie Faltschachteln.

Mit einem maximalen Bogenformat von 750 mm x 530 mm und einer Bedruckstoffstärke von 75 bis 600 Mikron bietet die HP Indigo 18K eine aussergewöhnliche Bandbreite an Produktionsmöglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, Substrate von 75 bis 600 Mikron auch im Wendemodus beidseitig in einem Durchgang zu bedrucken. Dadurch können Druckereien ihr Marktleistungsangebot gezielt ausbauen und ihr Portfolio beispielsweise in Richtung Faltschachteln, Kartonagen oder hochwertige Spezialprodukte erweitern.

Auch farblich setzt die HP Indigo 18K Massstäbe: Das System kann mit bis zu sieben Farbwerken ausgestattet werden und ermöglicht den Einsatz von Sonderfarben wie Orange, Violett und Grün zur erweiterten Simulation von Schmuckfarben. Zusätzlich können auf Kundenwunsch Pantonefarben als echte Spotfarben geliefert werden – ein Alleinstellungsmerkmal im digitalen Druckmarkt. Ergänzend eröffnet Weissdruck zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten auf schwarzen und kolorierten Substraten sowie auf transparenten Folien.

Mit der neuen Inline-Lackierung HP iCoat II wird die Wertschöpfungskette zusätzlich erweitert. Wasserbasierte oder UV-Lacke können als Spot- oder Flächenlackierung direkt im Produktionsprozess verarbeitet werden. Darüber hinaus lassen sich mit Soft-Touch-Lacken und weiteren Lackvarianten hochwertige Sondereffekte erzeugen, die Verpackungen, Umschlägen, Kalendern und anderen Druckerzeugnissen einen spürbaren und sichtbaren Mehrwert verleihen.

Die Kombination aus digitaler B2-Produktion, grosser Materialvielfalt, erweiterten Farbräumen, echtem Spotfarben-Handling und integrierter Veredelung macht die HP Indigo 18K zu einer zukunftsorientierten Lösung für Druckereien, die ihre Angebotsbreite erhöhen, neue Anwendungen erschliessen und ihren Kunden differenzierende Druckprodukte mit höherem Mehrwert anbieten möchten.

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