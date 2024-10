Inkjet Vision 2024: Peak Performance Print

Im Rahmen der exklusiven Veranstaltungen können sich Druckunternehmen eingehend über die auf der drupa 2024 vorgestellten Inkjetdruckmaschinen und Technologien von Fujifilm informieren. Einzelsitzungen bieten Gelegenheit für Gespräche, wie Fujifilm Druckereien mit seinen Technologien und seinem Inkjet-Know-how bei spezifischen Problemstellungen und Anforderungen helfen kann.

Eingeladen zur Peak Performance Print sind neben Verpackungs- und Faltschachtelherstellern Buch-, Zeitschriften-, Verlags- und Akzidenzdruckereien, die in ihre geschäftliche Zukunft investieren und auf geänderte Marktanforderungen reagieren möchten. Die Besucher erhalten detaillierte Einblicke in Technologien und neue Entwicklungen von Fujifilm, mit deren Hilfe sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

Was wird vorgestellt?

In diesem Jahr dreht sich alles um Inkjet. Live vorgeführt werden folgende Systeme:

Jet Press 750S High Speed: Die B2-Inkjetdruckmaschine ist Fujifilms Flaggschiff und setzt nach wie vor den Maßstab für Inkjetdruck ultrahoher Qualität. Vorgeführt wird die Produktion von Faltschachteln höchster Qualität sowie von Bucheinbänden und Premium-Bildbänden. Darüber hinaus sind neue Inline-Beschichtungsoptionen zu sehen: die Lackierung bei der Live-Vorführung, die Spotlackierung bei einer Remote-Vorführung.

Jet Press 1160CFG: Die auf der drupa 2024 neu eingeführte Rolle-zu-Rolle-Produktionsdruckmaschine verfügt über einen Paper Stabilizer für die schnelle Produktion hochwertiger Erzeugnisse. Sie eignet sich besonders für Buch-, Zeitschriften- und Verlagsdruckereien. Zusammen mit der Jet Press 750S bildet sie eine Komplettlösung für den Druck von Premium-Bücher.

Revoria XMF PressReady: Eine ausführliche Präsentation dieses Workflowsystems für die digitale Druckproduktion zeigt, wie sich das das Maximum aus Fujifilm-Inkjettechnologien herausholen lässt. Das System kann Aufträge entgegennehmen, überprüfen, ausschießen, sammeln, sortieren und über automatisierte Produktionsabläufe druckbereit an die Digitaldruckmaschine weiterleiten.

Taro Aoki, Head of Digital Press Solutions, Fujifilm EMEA erklärt: »Wir freuen uns darauf, führende europäische Druckunternehmen wieder in Brüssel zu begrüßen. In unserem Print Experience Centre können kleine Fokusgruppen das Potenzial unserer Inkjettechnologien für innovative Anwendungen, neue Marktchancen und Geschäftsvorhaben und neue Einnahmequellen erkunden. Bei der Veranstaltung können wir uns aus erster Hand eingehend über Marktanforderungen informieren und den Unternehmen beim Finden der besten Lösung für ihre spezifischen Anforderungen helfen.«