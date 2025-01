Die schnellste Inkjet-Druckmaschine der Welt auf den HID 2025 in Luzern

Kodak wird die Prosper 7000 Turbo Druckmaschine, die mit wasserbasierenden Kodak Ektacolor Tinten druckt, in einer Rolle-zu-Rolle-Konfiguration mit Abwickler und Aufwickler aus eigener Entwicklung und Fertigung präsentieren. Die Prosper 7000 Turbo ist mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 410 m/min laut Kodak die schnellste Inkjet-Druckmaschine der Welt. Ihre drei Druckmodi – Turbo, Performance und Quality – ermöglichen Druckereien die einfache Feinabstimmung der optimalen Geschwindigkeit und Qualität für jeden Auftrag. Diese Fähigkeiten machen die Druckmaschine zu einer Lösung für die Transformation größerer Direktmailing-, Akzidenz-, Transaktions- und Bücherdruckaufträge vom Offset- auf den Digitaldruck.

Während der Hunkeler Innovationdays druckt Kodak mehrmals täglich verschiedene Anwendungen auf der Prosper 7000 Turbo Druckmaschine. Zusätzlich zu den planmäßigen Demos können Interessenten über die Vertriebsmitarbeiter von Kodak individuelle Vorführungen der Druckmaschine buchen.

Die Besucher des Kodak Stands können außerdem eine umfangreiche Sammlung von Druckmustern in Augenschein nehmen, welche die hohe Qualität und die Vielfalt der Anwendungen veranschaulichen, die sich mit der Prosper Ultra 520 Druckmaschine, die mit der Ultrastream Technologie arbeitet, und dem neuen Prosper Print Bar, in den Kodak Prosper Plus Eindrucksysteme integriert sind, produzieren lassen.

In Zusammenarbeit mit den Partnern Horizon und Hunkeler wird Kodak auch die effiziente Verarbeitung von Papierrollen, die auf Prosper Druckmaschinen bedruckt wurden, zu fertigen Druckerzeugnissen demonstrieren. Ein rückstichgehefteter Katalog wird auf einem Horizon iCE StitchLiner Mark V produziert, und eine Hunkeler-Papierverarbeitungslinie wird eine anspruchsvolle Direktmailing-Anwendung verarbeiten.

»Wir sind erfreut, die Prosper 7000 Turbo erstmals nach Europa zu bringen und bei den Hunkeler Innovationdays die Messlatte in puncto Geschwindigkeit und Produktionseffizienz höher zu legen. Diese innovative Inkjet-Druckmaschine hilft Druckereien beim Übergang vom Offset- zum Digitaldruck und versetzt sie in die Lage, ihre Kunden auf profitable Weise zu bedienen«, erklärt Jim Continenza, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Kodak. »Unsere Prosper Druckmaschinen, die auf Hochgeschwindigkeits-Continuous-Inkjet-Technologien basieren und unsere Kodachrome und Ektacolor Tinten sowie den Optimax Primer nutzen, verhelfen Druckereien zum geschäftlichen Erfolg, indem sie eine produktive, kostengünstige Produktion von einer breiten Palette von Anwendungen ermöglichen. Innovative Druckereien wissen, dass sie sowohl traditionelle als auch digitale Produktionskapazitäten benötigen, um den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und weiterhin erfolgreich zu sein.«



Weitere Informationen Kodak.com