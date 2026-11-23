Drukarnia Tamir liefert den endgültigen Beweis im industriellen Maßstab: Kleine und mittlere Auflagen, die die Gesamtanlageneffektivität (OEE) großer B1-Bogenoffsetmaschinen belasten, lassen sich hochprofitabel abbilden. Der polnische Verpackungshersteller verlagert mehr als 3.600 Aufträge komplett von seinen Offsetmaschinen auf eine Koenig & Bauer Durst VariJET 106. Dies schafft spürbare Entlastung und freie Kapazitäten auf den verbleibenden neun Offsetmaschinen und stellt die Wirtschaftlichkeit im Drucksaal auf ein völlig neues Fundament. Präsentiert wurden diese Ergebnisse Branchenentscheidern aus dem Verpackungsbereich im Rahmen des »Digital Packaging Executive Day«, zu dem Koenig & Bauer gemeinsam mit Koenig & Bauer Durst an den Tamir-Hauptsitz im polnischen Bystrzyca Kłodzka eingeladen hatte.

Überzeugend im Live-Betrieb

Das überzeugendste Argument lieferte die Maschine im Live-Betrieb: Vor der eigentlichen Druckvorführung liefen auf der VariJET 106 noch vier reguläre Kundenaufträge. Sie boten den Besucher:innen einen authentischen Einblick in nahtlose, unterbrechungsfreie Jobwechsel unter echten Produktionsbedingungen.

»Die VariJET 106 ist für uns ein echter Gamechanger«, betont Michał Krywulec, Vorstandsvorsitzender von Tamir. »Von Beginn an hatte ich eine entscheidende Kernanforderung: Unsere Digitaldruckmaschine sollte unsere Offsetproduktion ergänzen und nicht ersetzen. Sie musste sich nahtlos in unseren bestehenden Workflow einfügen und vor allem in der Lage sein, exakt dieselben Kartons zu bedrucken, die wir bereits im Offset einsetzen. Dadurch können wir je nach Kundenanforderung flexibel zwischen den Technologien wechseln – bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards und maximaler Produktionsagilität.«

Digital- und Offsetdruck als komplementäre Technologien

Tamirs Investition basiert auf einer wohlüberlegten Strategie der Ergänzung statt dem Ersatz. »Die Welt verändert sich rasant – und sie bewegt sich klar in Richtung Digitalisierung«, erklärt Daniel Velema, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst. »Verpackungsherstellern, die offen für diesen Wandel sind, bieten sich enorme Marktchancen. Die VariJET 106 ist kein Ersatz für den Offsetdruck – sie ist vielmehr ein Werkzeug, das den Offsetdruck noch produktiver macht, indem sie genau jene Aufträge übernimmt, für die der Offsetprozess nie wirtschaftlich ausgelegt war. Die fortschreitende Digitalisierung der Druckproduktion – verstärkt auch durch KI-gestützte Entwicklungen – wird die Leistungsfähigkeit dieser Maschine bei Tamir künftig weiter steigern.«

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Wirtschaftlichkeit mit eigenen Kennzahlen belegt

Maik Laubin, Vice President Sales Digital Printing Solutions bei Koenig & Bauer, fokussierte in seinem Beitrag genau auf jene Disziplin, die eine bloße Technologieinvestition von einer echten Transformation unterscheidet. »Die digitale Transformation ist keine reine Technologieentscheidung, sondern eine unternehmerische Weichenstellung – und genau das müssen wir wirtschaftlich belegen«, so Laubin. »Jeder Business Case ist individuell. Unser Team erstellt deshalb Wirtschaftlichkeitsanalysen, die exakt auf den Budgets, Volumina, Druckplatten- und Farbkosten, Lagerkosten sowie dem Energieverbrauch des jeweiligen Kunden aufsetzen. Im Schnitt sehen wir bei Auflagen von bis zu 5.000 Bogen eine spürbare Kosteneffizienz gegenüber dem Offsetdruck – von jenen Applikationen ganz abgesehen, die auf einer reinen Offsetmaschine produktionstechnisch gar nicht realisierbar sind.«

Maik Laubin erklärte, bei Tamir zeigten die Zahlen Schwarz auf Weiß, dass pro Jahr tausende Stunden Rüstzeit eingespart werden, jährliche Kosteneinsparungen im sechsstelligen Bereich und signifikante Makulatur- und CO₂-Reduktionen erzielt werden können. Da ineffiziente Kleinauflagen den Drucksaal nicht länger blockieren, werden zudem millionenfache zusätzliche Bogenkapazitäten im Offset freigesetzt.

Erschließen neuer, margenstarker Geschäftsmodelle

Darüber hinaus gab der Digitaldruck-Manager eines anderen renommierten Verpackungsherstellers, der die VariJET 106 im Einsatz hat, überzeugende Praxiseinblicke. Er hob hervor, wie drastisch verkürzte Rüstzeiten zu einem spürbaren Wettbewerbsvorteil führen, und bot dem Fachpublikum so eine fundierte, praxisnahe Perspektive auf den täglichen Produktionsbetrieb.

Die wasserbasierten Farben der VariJET 106 erfüllen die strengen europäischen Migrations- und Sicherheitsgrenzwerte für Lebensmittelkontaktmaterialien. Zudem bedient die Farbraumerweiterung des Digitaldruckwerks (CMYK plus OGV) den überwiegenden Teil der Pantone-Sonderfarben. Die Druckqualität erreicht bei einer Vielzahl an Anwendungen heute das Niveau des Offsetdrucks oder übertrifft dieses sogar – manche Markenartikler verlangen inzwischen explizit die Fertigung auf der VariJET 106. Michał Krywulec bemerkte: »Manchmal müssen wir die Druckqualität auf der VariJET 106 sogar anpassen, um Aufträge zwischen Offset und Digital nahtlos verschieben zu können. Die Druckqualität ist im Digitaldruck längst kein Nadelöhr mehr.«

Tamir plant nun, Vernetzung und Workflow-Integration weiter auszubauen und einen ersten eigenen Webshop zu etablieren. Der vollintegrierte Workflow bildet dabei das Fundament, um Kalkulationen und Datenverarbeitung für hunderte Aufträge pro Woche automatisiert abzuwickeln.