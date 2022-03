Industrie 4.0 mit dem Duplo Docucutter

Mit mehreren neu integrierten Entwicklungen wurde der Multifinisher Duplo DC-648 noch weiter automatisiert und gleichzeitig die Präzision und Produktivität gesteigert. Angesteuert wird der DC-648 mit dem bewährten PC-Controller, der sich allerdings in einer neuen Version noch intuitiver darstellt als bislang. Erstellte Jobs können nun auch als XML File exportiert werden. In der Druckvorstufe wird dann ohne weiteren Zeitaufwand vollautomatisch ausgeschossen, und direkt gedruckt. Arbeitet man mit Efi Fiery Impose, können Jobdaten mit allen relevanten Informationen auch in den Multifinisher DC-648 importiert werden. Das Setup des Jobs im Docucutter erfolgt dann automatisch. Der DC-648 entspricht dem Industrie 4.0 Standard. XML Files mit verschiedensten Informationen, wie Kunde, Operator und Zeitaufwand, können in bestehende Management Informationssysteme integriert werden, was auch eine Echtzeitkontrolle ermöglicht. Eine umfangreiche integrierte Job Template Bibliothek rundet die Features für einen automatisierten Workflow ab.

Die CCD-Kamera ermöglicht die Kontrolle und allfällige Korrektur jedes einzelnen Druckbogens, mit einer minimalen Geschwindigkeitsreduktion von nur fünf Prozent. Zur bereits bekannten Funktion des automatischen Ausgleiches von Druckversatz ist im neuen Modell die der Bogenschrumpfung gekommen. Durch eine weitere Marke wird nun auch ein allfälliger Schräglauf des Druckbildes erkannt. Die betreffenden Bögen werden automatisch in das Aussteuerfach gelegt. Am Ende des Jobs werden die Fehler angezeigt. Die betreffenden Bögen können sodann mit entsprechend geänderter Einstellung des Einzuges, präzise verarbeitet werden. Das Ergebnis ist höchste Präzision bei null Makulatur.

40 Bogen pro Minute verarbeitet der neue DC-648, bei Visitenkarten sind das 250 Stück in weniger als 2 Minuten. Grammaturen bis zu 400 m/m² und Formate bis zu 1.200 mm Länge, für die als Option eine eigene Anlage angeboten wird, können verarbeitet werden. Die Standardanlage selbst wurde kommunizierend mit der Erhöhung der verarbeitbaren Materialstärken um 20% auf 120 mm erhöht. Die neue Auslage für Kleinformate arbeitet mit integriertem Lift und hat nun eine Kapazität von 90 mm. Für eine unterbrechungsfreie Produktion befindet sich der Abfallbehälter für die Papierreste nun außenliegend, und kann bei Bedarf mit einem Förderband ausgestattet werden. Die bereits bekannten Werkzeuge für das Schlitzen, das durchgehende aber auch sequentielle Perforieren längs und quer, wird durch die Möglichkeit positiv und negativ zu Rillen ergänzt. Maximal 8 Längsschnitte, bis zu 30 Querschnitte und 20 Rillungen pro Bogen werden für ein breites Spektrum an Drucksorten eingesetzt.

Last but not least entwickelte Duplo für den DC-648 ein völlig neues Quermesser aus Hartmetall, welches mit einer Lebensdauer von 3 Millionen Schnitten nicht nur über die fast dreifache Standzeit verfügt, sondern auch vom Anwender selbst ausgebaut und getauscht bzw. zum Schleifen gegeben werden kann.

Die Wiener Digitaldruckerei Druckwerkstatt hat sich bereits vor der offiziellen Markteinführung für den neuen Duplo DC-648 entscheiden und diesen auch bereits in Betrieb genommen. Diese Installation ist ein guter Start für den neuen Multifinisher Duplo Docucutter DC-648, denn das Team rund um Inhaber Robert Bincik gilt in der Branche als Vorreiter.

