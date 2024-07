Individualisierte Bedienungsanleitungen und Wartungsinformationen

Im Maschinen- und Anlagenbau hat Koenig & Bauer damit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Die Fachwelt ist sich einig, dass ein solches Projekt die höchste Ausbaustufe in der Dokumentation darstellt. Betriebsanleitungen beschreiben alle verfügbaren Ausstattungsvarianten. Das sind häufig mehrere, in unterschiedlichen Ausbaustufen und Automatisierungsgraden für die gleiche Baugruppe. Informationen liegen dabei vielfach redundant vor. Für die Anwender*innen ist es zeitaufwendig, die exakt auf ihr Produkt zutreffenden Informationen herauszufiltern.

Schneller zum Ziel

Jetzt werden Betriebsanleitungen und Wartungsinformationen für die Rapidas automatisiert und maßgeschneidert zu genau einer Maschine erstellt. Damit erhalten die Kunden einen schnellen Zugriff auf nur für sie relevante Informationen. Daraus ergeben sich viele Vorteile: Die Anleitungen sind übersichtlicher. Die Suche nach den wirklich notwendigen Informationen erfolgt schneller und zielgerichteter. Das schafft Handlungssicherheit und vermeidet Fehlbedienungen. Gleiches gilt für die Wartungsinformationen: Auch hier können sich die Anwender*innen auf die Prozesse konzentrieren, die an ihrer Maschine wirklich erforderlich sind.

Das Konzept umfasst den modularen Aufbau der Betriebsanleitungen und Wartungsinformationen in Verbindung mit der Stückliste jeder einzelnen Maschine. Im Zusammenhang mit der Einführung eines Redaktionssystems entstand bereits vor einigen Jahren die Idee der stücklistengetriebenen Betriebsanleitung. Jede Maschine ist dank eines sehr guten vorgelagerten Prozesses genau in einer XML-Datei abgebildet. Diese Datei galt es in das Redaktionssystem zu überführen und als Filter zu verwenden. 2020 gelang der Serienstart des ersten stücklistengetriebenen Wartungsmanagers, aus dem die stücklistengetriebene Bedienungsanleitung hervorging.

Betriebsanleitungen für weitere Maschinen vor der Umstellung

Nach den guten Erfahrungen fiel der Startschuss zur stücklistengetriebenen Betriebsanleitung für die erste Bogenoffsetdruckmaschine. Diese Betriebsanleitungen hatten 2022 für die Mittelformat-Rapidas ihren erfolgreichen Serienstart. Seither haben die Dokumentations-Spezialisten von Koenig & Bauer die Betriebsanleitungen für alle weiteren Maschinen Schritt für Schritt stücklistenbasiert publiziert.