Die vollgestrichenen Außenlagen aus weißem Sulfatzellstoff sorgen laut Holmen für eine detailreiche Druckwiedergabe. Als Einsatzbereiche nennt das Unternehmen Verpackungen für Premium-Getränke, Kosmetik und Süßwaren sowie Geschenkverpackungen. »Incada Duo eignet sich ideal für hochwertige Verpackungsanwendungen, bei denen visuelle Wirkung und Materialeffizienz entscheidend sind«, sagt Edvin Thurfjell, Product Manager bei Holmen Board and Paper. Nach Angaben des Herstellers sind alle für Incada eingesetzten Rohstoffe für den Lebensmittelkontakt zugelassen. Der Karton ist geruchs- und geschmacksneutral.

Holmen fertigt den Basiskarton im britischen Werk Workington aus Frischfasern rückverfolgbarer Herkunft. Die Produktfamilie zeichnet sich laut Hersteller durch hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht und eine hohe Flächenausbeute aus. Das Werk wird seit 2013 mit fossilfreier Bioenergie betrieben. Auch die anschließende Kaschierung von Incada Duo erfolgt im Vereinigten Königreich.