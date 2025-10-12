Im Großformatdruck Ressourcen schonen

CEWE betreibt an verschiedenen Produktionsstandorten fünf swissQprint-Flachbettdrucker und hat kürzlich vier dieser Systeme mit einem Light-Schwarz-Kanal nachgerüstet. Kunden profitieren fortan von einer noch besseren Bildqualität. Soweit der offensichtliche Fortschritt. Für CEWE hat er eine weiterreichende Bedeutung: Er steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie. »Nachhaltigkeit und Innovation gehören bei CEWE zusammen«, sagt Pascal Neumann, Produktionsleitung Wandbilder und Faltschachteln.

Innovation bei kleiner Investition

swissQprint-Grossformatdrucker sind modular aufgebaut. Dadurch müssen Maschinen bei sich ändernden Anforderungen nicht sofort ersetzt werden. »swissQprint ermöglicht es uns, bestehende Anlagen auch nach Jahren gezielt nachzurüsten«, betont Pascal Neumann. CEWE kann so schnell und ressourcenschonend auf neue Marktbedürfnisse und Kundenwünsche eingehen. Gerade im Großformatdruck, wo die Erwartungen anspruchsvoller Kunden kontinuierlich steigen, spielt dies eine wichtige Rolle.

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

»Nachhaltigkeit verstehen wir bei CEWE auch als Verantwortung im Umgang mit unseren Produktionsmitteln«, so Pascal Neumann. Seit 2011 swissQprint-Kunde hat CEWE am Standort Oldenburg in den letzten Jahren konsequent in LED-Technologie investiert, um Systeme mit Quecksilberdampflampen zu ersetzen.

Auf einen ressourcenschonenden Umgang achtet man auch in Bezug auf die bestehenden Geräte: Dank der robusten Bauweise der swissQprint-Maschinen, sorgfältiger Pflege und jährlicher proaktiver Wartung sind sie so gut in Schuss, dass einige im Rahmen eines Generationentausches an andere Betriebsstandorte übersiedelt werden konnten.

»So verlängern wir den Lebenszyklus dieser ohnehin zuverlässigen und hochwertigen Drucker und vermeiden unnötige Neuanschaffungen«, fasst Pascal Neumann zusammen und ergänzt, dass man dank gezielter Nachrüstungen immer auf dem neusten Stand bleibe und Kunden direkt davon profitierten. Jüngstes Beispiel ist eben diese Nachrüstung von Light-Schwarz bei vier Flachbettdruckern.

Die erweiterte Graubalance ermöglicht eine differenzierte Detailwiedergabe in Schwarzbereichen und sorgt für sanfte, natürliche Hauttöne. Großformatige Motive erhalten so eine neue Tiefe und Ausdrucksstärke, kleinere Formate erhalten bei geringerem Betrachtungsabstand weichere Übergänge und schärfere Details.

Partnerschaft auf Augenhöhe

»Technik und Mensch arbeiten bei uns Hand in Hand«, sagt Pascal Neumann abschließend. »Mit zuverlässigen Maschinen, engagierten Mitarbeitenden und konsequentem Blick für nachhaltige Optimierung entstehen CEWE-Produkte, die Tag für Tag überzeugen.«

