Hybride Druckproduktion bedient aktuelle Markttrends

Seit mehr als 200 Jahren beweist die Rautenberg Druck GmbH im ostfriesischen Leer, dass unternehmerischer Erfolg vor allem eines bedeutet: den Wandel des Marktes immer wieder als Chance zu begreifen und erfolgreich zu meistern. Ein Meilenstein war der Einstieg in den Digitaldruck bereits in den frühen 2000er-Jahren. Das Angebotsspektrum erstreckt sich heute von klassischen Werbe- und Geschäftsdrucksachen über komplexe Mailings und Faltschachteln bis hin zu Anwendungen aus der Werbetechnik. Rund 80 Mitarbeitende sorgen für einen reibungslosen Ablauf – von der Beratung über die Gestaltung und die Produktion bis zur individuellen Logistiklösung.

Seit 2007 verfügt Rautenberg Druck mit »printoo« auch über einen eigenen Onlineshop und betreut darüber Kunden sowohl aus dem B2C- als auch aus dem B2B-Sektor. Stefan Schulz, Geschäftsleitung Rautenberg Druck GmbH, betont in diesem Zusammenhang, dass schon sehr früh klar war, dass man das breite Produktportfolio nur in Kombination aus Digital- und Offsetdruck wirtschaftlich erfolgreich produzieren kann.

Jobstruktur erfordert industrielle Digitaldrucklösungen

Aufgrund des Trends zu immer kleineren Auflagen und der gestiegenen Nachfrage nach individualisierten oder personalisierten Druckprodukten entschloss sich Rautenberg, die Kapazitäten mit einer industriellen Digitaldrucklösung auszubauen. Die drupa 2024 bot eine Plattform, sich einen Überblick über die neuesten Entwicklungen im Digitaldruck zu verschaffen, darunter auch die Jetfire 50 von Heidelberg.

»Nachdem wir die Jetfire 50 technisch in alle Richtungen abgeklopft hatten, haben wir mit den Experten von Heidelberg das Projekt anhand unserer Auftragsstruktur analysiert und durchgerechnet. Die Zahlen haben eindeutig für eine Investition in das neue System gesprochen. Und das sowohl von der wirtschaftlichen als auch von der anwendungstechnischen Perspektive und vor allem in Kombination mit unserer Speedmaster XL 106 für den Offsetdruck«, erläutert Stefan Schulz und ergänzt: »Darüber hinaus haben uns die Integrationsmöglichkeiten der Maschine in den Prinect Workflow sowie das Serviceangebot überzeugt.« Auf die sich bereits im Einsatz befindende Versafire CV von Heidelberg mit Bannerformat und Broschürenfinisher wollte Rautenberg Druck dennoch nicht verzichten. Das Tonerdrucksystem liefert durch seine Medienvielfalt und den Einsatz von Sonderfarben für Kunden interessante Gestaltungsmöglichkeiten für bestimmte Printprodukte.

Optimale Integration der Jetfire 50

Die Installation der Heidelberg Jetfire 50 am Standort in Leer erfolgte im ersten Quartal 2026. »Wir haben uns mit Trainings und der Anpassung der Infrastruktur sehr gut auf die Installation vorbereitet, um die Inkjet-Technologie optimal in unsere Produktionsumgebung mit dem Offsetdruck zu integrieren«, fasst Stefan Schulz seine Erfahrungen zusammen. Darüber hinaus habe man im Vorfeld auch eingespielte Prozesse gerade in der Druckvorstufe hinterfragt, um so das Potenzial der Jetfire 50 von Anfang an auszuschöpfen.

In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen auch die Möglichkeiten der Prozessautomatisierung mit dem Prinect Workflow weiter ausgereizt. Gerade bei einer immer kleinteiligeren Produktion kommt der Automatisierung eine immer größere Rolle zu. An dieser Stelle setzt das Unternehmen auch große Erwartungen in den neuen Workflow Prinect Touch Free, der die hybride Produktion mit Digital- und Offsetdruck mit Hilfe von KI steuert und datengestützt festlegt, welcher Produktionsweg für den jeweiligen Auftrag am wirtschaftlichsten ist. Rautenberg plant in den nächsten Monaten auf den neuen Workflow umzusteigen.