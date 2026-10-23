HP setzt Ferrari-Sonderfolierung für Austin um

Die Scuderia Ferrari HP macht mit ihrer Sonderfolierung für den Grand Prix in Austin die Entstehung eines Formel-1-Rennwagens sichtbar. Das von Ferrari entwickelte Design zeigt Skizzen, technische Zeichnungen und Konstruktionsdetails, die normalerweise unter der Karosserie verborgen bleiben. HP unterstützte die Umsetzung mit Drucktechnologie, Materialtests und Verfahren zur Fahrzeugfolierung.

Dabei entstanden zwei Varianten: eine renntaugliche Folierung für die Rennwagen sowie eine Ausführung für ein Ausstellungsfahrzeug. Diese enthält zusätzliche Grafiken, die unter UV-Licht blau fluoreszieren.

Latex-Druck für die Rennstrecke

Für die Rennwagen wurden die Grafiken mit HP Latex-Technologie produziert. Die Herausforderung bestand darin, filigrane Zeichnungen auf die komplexe Karosseriegeometrie zu übertragen. Zugleich musste die Folierung den Temperaturen und mechanischen Beanspruchungen sowie den Fahr- und Wartungsvorgängen eines Rennwochenendes standhalten.

Die Ferrari-Teams in Maranello und die HP-Ingenieure in Barcelona passten Materialien und Applikationstechniken in mehreren Testläufen an. HP Z-Workstations unterstützten die digitalen Design- und Konstruktionsprozesse, um die Gestaltung vor der Produktion auf die Fahrzeugoberfläche abzustimmen.

»Die Folierung zeigt den Weg von der Idee zur Realität. Jeder Ferrari entsteht aus Kreativität, Skizzen und ingenieurtechnischem Know-how, lange bevor das Auto auf die Rennstrecke geht«, erklärt Silvia Cavallaro, Head of Color and Trim bei Ferrari.

Verborgene Grafiken mit Indigo-Tinte

Für das Ausstellungsfahrzeug passte HP eine vorhandene unsichtbare blaue Tinte für die HP Indigo 200K an. Die damit erzeugten Grafiken werden erst unter UV-Licht sichtbar. Neben der Tinte optimierten die Ingenieure auch deren Verarbeitung für die Anwendung auf der Fahrzeugkarosserie.

Nach Angaben von HP liefert das Projekt Erkenntnisse für Anwendungen außerhalb des Motorsports. Denkbar sind etwa Markenschutzmerkmale auf Etiketten und flexiblen Verpackungen. Die getesteten Kombinationen aus Grundierungen, Tinten und Folien könnten zudem als Grundlage für weitere Entwicklungen dienen.

Für den Großformatdruck veranschaulicht das Projekt, welche Anforderungen bei der Folierung komplexer Oberflächen zusammenspielen: Druckqualität, Materialeigenschaften, Haftung und Applikation müssen aufeinander abgestimmt sein. HP sieht darin Ansatzpunkte für spezialisierte Grafikanwendungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

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