HP Indigo 6K+ verspricht Nonstop-Digitaldruck

HP erfüllt mit seiner neuen Digitaldruckmaschine HP Indigo 6K+ die wachsenden Anforderungen in der digitalen Etikettenproduktion. Die neue HP Indigo vereint Höchstleistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem System. Der dynamische Etiketten- und Verpackungsmarkt verlangt nach flexiblen Lösungen, die individuelle Kundenanforderungen erfüllen, kürzere Time-to-Market ermöglichen und vielfältigste Anwendungen abdecken. Die Antwort darauf ist die neue HP Indigo 6K+ Digitaldruckmaschine. Sie basiert auf der führenden HP Indigo 6K[1], von der bis heute weltweit über 2.300 Geräte[2] installiert wurden. Das SmartControlSystem und innovative Automatisierungstools steigern die Produktivität erheblich.

»Wir sind stolz darauf, die neue HP Indigo 6K+ Digital Press mit dem bahnbrechenden SmartControlSystem für höhere Robustheit und Nonstop-Produktion vorstellen zu können. Damit treiben wir die Vision von HP Indigo vom Nonstop-Digitaldruck voran. Diese Digitaldruckmaschine wurde entwickelt, um Druckdienstleister dabei zu unterstützen, jeden Etikettenauftrag heute und auch künftig anzunehmen«, erklärt Noam Zilbershtain, VP & General Manager, HP Indigo. »Mit intelligenter Automatisierung, eingebetteter künstlicher Intelligenz, fortschrittlichen Diagnosefunktionen und einer bewährten digitalen Plattform als Kernstück eröffnet die Lösung unbegrenzte Wachstumsmöglichkeiten.«

SmartControlSystem und intelligenten Automatisierungstools

Die HP Indigo 6K+ ist mit dem SmartControlSystem ausgestattet, das die Diagnose, die Maschinenverfügbarkeit und die Zuverlässigkeit der Druckmaschine verbessert. Dazu gehören Lösungen wie die HP PrintOS Suite, Automatic Alert Agent 2.0 (AAA 2.0), HP Spot Master und HP Nio. Druckdienstleister profitieren von Echtzeit-Einblicken, reduzierten Rüstzeiten, intuitiver Fehlerbehebung und automatisiertem Farbmanagement.

»Mit dem neuen SmartControlSystem sind wir in der Lage, unsere Produktivität zu maximieren. Gleichzeitig konnten wir die Betriebszeit um bis zu 15 Prozent erhöhen. Das bedeutet, dass Summit Labels mehr Aufträge pro Schicht produziert. Gleichzeitig reduzieren wir den Ausschuss«, so Jordan Fischer, Plant Manager, Summit Labels. »Als einer der ersten Beta-Kunden sind wir zuversichtlich, dass die neue digitale Lösung die Anforderungen unserer Kunden erfüllt. Vor allem die verbesserte Skalierbarkeit und die gesteigerte Produktivität haben uns überzeugt.«

Verändernde Marktanforderungen

Die Digitaldruckmaschine ist für eine Vielzahl von Aufträgen ausgelegt und ermöglicht es den Druckdienstleistern eine höhere Anzahl an Aufträgen zu gewinnen. Sie sind in der Lage, nahtlos zwischen den Aufträgen zu wechseln – und zwar ohne Zeit- oder Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Von Haftetiketten bis hin zu Shrink Sleeves, In-Mold-Labels (IML), Wrap-Arounds, laminierten Tuben, flexiblen Verpackungen und Faltschachteln eröffnet die Maschine neue Möglichkeiten in einer Vielzahl von Marktsegmenten. Mit sieben Farbstationen und Sonderfarben deckt die HP Indigo 6K+ bis zu 97 Prozent der Farbskala ab. Darüber hinaus verfügt sie über das branchenweit breiteste Angebot an Spezialtinten, darunter Silver ElectroInk, unsichtbare und verblassungsresistente Tinten sowie ein umfassendes Portfolio an weißen Tinten, die bei jedem Druck für lebendige, eindrucksvolle Ergebnisse sorgen.

Nachhaltigkeit, die sich für Unternehmen lohnt

Die HP Indigo 6K+ ermöglicht eine kürzere Auftragseinrichtung und -ausführung, reduziert medienbedingte CO₂-Emissionen pro Auftrag um bis zu 20 Prozent und reduziert Abfall. Sie unterstützt eine breite Palette nachhaltiger Bedruckstoffe, einschließlich recycelter und erneuerbarer Materialien. Die neue Generation von Verbrauchsmaterialien steigert die Verfügbarkeit erheblich – mit mehreren eingesparten Wartungsstunden pro Monat und reduziertem Materialverbrauch.

Labelexpo Europe 2025

Die Labelexpo Barcelona bietet HP Indigo die Bühne zur Präsentation der HP Indigo 6K+. Weitere Informationen unte:r www.hp.com/Indigo-6K-plus

[1] Based on IDC data for HP Indigo MS (Q42024)

[2] HP Indigo Ser.3 IB amounts to 61% MS/ HP internal data Q2, 2025