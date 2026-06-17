How to Start Up – oder neu durchstarten – mit VENDO

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist aufregend – ebenso wie die Weiterentwicklung eines bestehenden Unternehmens. Eine zentrale Frage bleibt in beiden Fällen: Wie wirkt ein Unternehmen nach außen? Gerade der erste Eindruck zählt – ob beim Markteintritt oder beim Relaunch. Ein professioneller Markenauftritt schafft Vertrauen, sorgt für Wiedererkennung und zeigt Kund*innen sofort, wofür Ihr Unternehmen steht.

Mit dem »HOW TO START UP«-Paket von VENDO erhalten Start-ups und bestehende Unternehmen alles, was sie für einen starken Marktauftritt brauchen – strategisch abgestimmt, hochwertig produziert und sofort einsatzbereit.

Print trifft digitale Markenwirkung

Erfolgreiche Kommunikation verbindet analoge und digitale Touchpoints zu einem einheitlichen Markenbild. Ein überzeugendes Corporate Design endet heute nicht bei Visitenkarten oder Briefpapier.

VENDO macht genau das möglich:

Hochwertige Printprodukte kombiniert mit durchdachter Kommunikationsstrategie und digitalen Lösungen – damit Ihre Marke überall professionell wahrgenommen wird. Ein besonderer Fokus liegt auf modernen Visitenkartenlösungen: Neben klassischen gedruckten Visitenkarten bietet VENDO auch digitale Visitenkarten-Lösungen an. So können Kontaktdaten schnell, professionell und nachhaltig digital geteilt werden – ideal für Networking, Vertrieb und zeitgemäße Unternehmenskommunikation.

Vom ersten Kundenkontakt bis zum Mailing

Die Kombination aus hochwertiger Druckkarte und digitaler Ergänzung sorgt für maximale Wirkung im persönlichen und digitalen Kundenkontakt – sowohl für neue als auch für bestehende Unternehmen. Ein starker Auftritt entsteht dort, wo Design, Funktion und Wiedererkennung zusammenspielen – egal, ob Sie gerade starten oder Ihre Marke auffrischen.

Das HOW TO START-UP Paket beinhaltet:

• 1.000 Stück C6/5 Kuverts mit Fenster links

• 1.000 Stück Briefpapier A4

• 500 Stück Flyer

• 100 Stück Visitenkarten

• 10 Stück Pentel Tintenroller blau

Alles perfekt aufeinander abgestimmt – für einen professionellen Auftritt vom ersten Tag an. Auf Wunsch erstellt VENDO auch individuelle Pakete, abgestimmt auf Branche, Unternehmensgröße und persönliche Anforderungen

Alle Vorteile auf einen Blick

Einheitliches Corporate Design: Alle Drucksorten folgen einer klaren visuellen Linie und stärken Ihre Markenwirkung.

Alle Drucksorten folgen einer klaren visuellen Linie und stärken Ihre Markenwirkung. Sofort einsatzbereit: Fertig produziert, konfektioniert und direkt verwendbar.

Fertig produziert, konfektioniert und direkt verwendbar. Hochwertige Materialien: Von stabilem 300 g Visitenkartenkarton bis zu 130 g Bilderdruckpapier.

Von stabilem 300 g Visitenkartenkarton bis zu 130 g Bilderdruckpapier. Zeit- und Kostenersparnis: Gebündelte Produktion reduziert Stückkosten und spart Ressourcen.

Gebündelte Produktion reduziert Stückkosten und spart Ressourcen. Ideal für Markteintritt & Relaunch: Perfekt für Start-ups, neue Marken oder frische Kampagnen in etablierten Unternehmen.

Perfekt für Start-ups, neue Marken oder frische Kampagnen in etablierten Unternehmen. Alles aus einer Hand: Beratung, Gestaltung, Produktion und Umsetzung – effizient, persönlich, zuverlässig.

Mehr als Druck: Kommunikation, die wirkt

VENDO versteht sich nicht als klassischer Druckdienstleister, sondern als strategischer Kommunikationspartner. Von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung begleitet VENDO Unternehmen – kreativ, strategisch und mit klarem Fokus auf Wirkung und Wiedererkennung. Damit legen Start-ups und etablierte Unternehmen die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

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