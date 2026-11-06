Palettierlösung von Horizon und Unchained Robotics

Die Lösung basiert auf dem modularen Roboterbaukasten MalocherBot von Unchained Robotics, ist nach dem Pilotbetrieb standardisiert und auf weitere Druckereien übertragbar. Der Greifer wurde von beiden Unternehmen gemeinsam und passgenau auf die Bedürfnisse von Druckereien abgestimmt. Gemeinsam mit einer Buchbinderei und einer Bogenoffsetdruckerei wurde das System erfolgreich auf seine Marktreife geprüft.

Robotik-Co-Creation als Vorteil

Horizon bringt jahrzehntelanges Prozesswissen aus der Druckweiterverarbeitung ein, Unchained Robotics die modulare Roboterzelle auf Basis des MalocherBots (MalocherBot PAL S), die herstellerunabhängige Software LUNA und die Umsetzungskompetenz. Die Anforderungen der Druckindustrie unterscheiden sich deutlich von klassischen Robotikanwendungen: sehr unterschiedliche Produkte, wechselnde Formate, empfindliche Druckerzeugnisse. Ein zentraler Punkt der Kooperation war deshalb die Entwicklung eines geeigneten Greifers.

Gerade das manuelle Abstapeln am Ende der Verarbeitungskette bindet Zeit und Personal und ist körperlich belastend. Die Palettierlösung übernimmt einen der letzten manuellen Arbeitsschritte in der Druckweiterverarbeitung und macht die Produktion durchgängig automatisierbar. Für Druckbetriebe heißt das: Sie können die letzten Prozente an Effektivität und Produktivität heben, ohne zusätzliches Personal zu binden.

Mobil und ohne Programmierung umrüstbar

Zum Einsatz kommt der MalocherBot PAL S mit dem kollaborativen Roboter UR20 und der herstellerunabhängigen Software LUNA. Die Module stehen auf Rollen und werden mit Schnellspannern verbunden. Ein eigenes Zuführband ermöglicht den Einsatz hinter unterschiedlichen Maschinen, ob Falzmaschine, Sammelhefter oder Klebebinder, und zwar nicht nur von Horizon. Bei einem Produktwechsel legen Bediener Lagenmuster und Greifparameter im LUNA-Assistenten ohne Programmierung an. Greifer und Ausheberechen werden von Hand über Skalen und Schnellspanner eingestellt. Auch der Palettenwechsel unterbricht die Produktion nicht: Der Cobot schaltet in den kollaborativen Modus und palettiert mit reduzierter Geschwindigkeit weiter, die Linie muss nicht anhalten. So entsteht eine durchgängige End-of-Line-Lösung, die den Materialfluss automatisiert und Personal von repetitiven Tätigkeiten entlastet.

Die Zukunft der Druckindustrie ist automatisiert

Für Unchained Robotics ist die Palettierlösung der Einstieg in die Druckindustrie und zugleich eine Blaupause. Der modulare Baukasten MalocherBot und die herstellerunabhängige Software LUNA bilden die technische Basis, das Prozesswissen eines Branchenpartners wie Horizon macht daraus eine Anwendung für die jeweilige Branche. Dieses Prinzip lässt sich auf andere Branchen übertragen, und die Automatisierung im Mittelstand fängt damit gerade erst an.

Horizon stärkt mit dem System seine Position als Anbieter ganzheitlicher Automatisierungslösungen in der Druckbranche: »Unser Anspruch ist es, nicht nur einzelne Maschinen zu automatisieren, sondern den gesamten Produktionsprozess unserer Kunden effizienter und durchgängiger zu gestalten. Mit Unchained Robotics verbinden wir unsere langjährige Kompetenz in der Druckweiterverarbeitung mit modernster Robotik. Gemeinsam schaffen wir damit eine Lösung, die Automatisierung konsequent bis zum Ende des Produktionsprozesses führt. Besonders wichtig war uns dabei, keine Insellösung zu entwickeln, sondern eine Lösung, die sich flexibel in bestehende Produktionslinien integrieren lässt«, sagt Ambjörn Breuer, Director Sales & Marketing bei Horizon.

„Wir bringen Robotik nicht in die Druckindustrie, weil es ein Trendthema ist, sondern weil hier einer der letzten unautomatisierten Arbeitsschritte auf einen Partner wartet, der sie ernst nimmt. Horizon kennt die Branche seit Jahrzehnten, wir bringen die Software und die Hardware-Unabhängigkeit mit. Genau diese Kombination entscheidet darüber, ob Automatisierung im Mittelstand ankommt oder eine Demo-Show bleibt«, so Mladen Milicevic, Co-Gründer und CEO von Unchained Robotics.

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