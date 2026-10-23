Horizon und Dataform schließen Händlerpartnerschaft

Mit Dataform gewinnt Horizon einen Partner, der den österreichischen Markt und die Anforderungen der Branche bestens kennt: Mit den Geschäftsfeldern Media, Buchschmiede und Paper Processing vereint die Dataform Group mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Bereichen Druckproduktion, Selfpublishing und Maschinenhandel.

Als langjähriger Kunde des Finishing-Spezialisten kennt Dataform die Horizon-Technologie außerdem nicht nur aus Vertriebssicht, sondern auch aus der eigenen Produktion. Davon profitieren auch Interessenten: Am Standort Großebersdorf bei Wien können sie ausgewählte Horizon-Lösungen im laufenden Betrieb erleben und sich unter realen Produktionsbedingungen von der Leistungsfähigkeit und Qualität der Systeme überzeugen.

»Mit Dataform setzen wir auf einen Partner, der unsere Technologie aus eigener Erfahrung kennt und zugleich über umfassendes Marktverständnis und ein starkes Netzwerk verfügt. Gemeinsam wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und die Potenziale von Automatisierung und Vernetzung noch besser auszuschöpfen«, erläutert Ambjörn Breuer, Director Sales & Marketing der Horizon GmbH.