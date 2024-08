Horizon sieht große Potenziale in der Verpackungsindustrie

So erwartet Besucher*innen in Halle 7 ein starkes Trio: Mit der rotativen Stanzmaschine RD-N4055DM, der Falt- und Klebemaschine Fold Stream von Pro Cut und der Falzmaschine AF-408F demonstriert Horizon den Fertigungsablauf vom Stanzen und Kleben der Verpackung bis hin zum Falzen des passenden Beipackzettels. Alle ausgestellten Horizon Maschinen werden über iCE LiNK vernetzt sein. Der cloudbasierte Workflow-Service ermöglicht neben der Überwachung des Produktionsstatus jeder einzelnen Maschine in Echtzeit auch vorbeugendes Wartungsmanagement sowie den Versand von Auftragsdaten an die Maschine. »Wir sehen große Potenziale in der Verpackungsindustrie und freuen uns darauf, unsere Ideen und Technologien für die Verpackungsherstellung live zu präsentieren und mit dem Fachpublikum zu diskutieren«, sagt Thomas Heil, Vertriebsleiter der Horizon GmbH.

Rotatives Stanzsystem für maximale Wirtschaftlichkeit

Die Horizon RD-N4055DM arbeitet mit einem flexiblen und intelligent gesteuerten rotativen Stanzprinzip, bei dem das zu stanzende Material in der Maschine vorwärts und rückwärts transportiert werden kann. Dadurch lässt sich die Stanzform im Mehrfachnutzen verwenden. Das Ergebnis: deutliche Kostenreduktion der Stanzformen – gerade bei kleineren Auflagen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dank optionaler Separiereinheit entfällt außerdem das manuelle Heraustrennen der Produkte vom Bogen. Als Lösung für Stanzen, Anstanzen, Rillen, Perforieren und Prägen öffnet die RD-N4055DM eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, darunter zum Beispiel personalisierte Verpackungen, Präsentationsmappen, Spielkarten, Visitenkarten, Aufkleber, Etiketten, Mailings, Flyer in ausgefallenen Formen und vieles mehr.

Die perfekte Ergänzung zur Stanzmaschine steuert der Kooperationspartner Pro Cut bei: Die Falt- und Klebemaschine Fold Stream ermöglicht ein benutzerfreundliches Ein- und Umrichten für verschiedenste Anwendungen. So können Faltschachteln, Sleeves und Schuber, Stecklaschenschachteln, Kissenschachteln, Beutelschachteln und Sechseck-Schachteln mit Längsnahtklebung in Kleinstauflage gefertigt werden.

Der Profi für Kleinstfalzungen

Abgerundet wird die Präsentation durch die Falzmaschine AF-408F: Mit einer minimalen Falzlänge von nur 18 mm eignet sie sich besonders für die Produktion von Kleinstfalzungen, wie Beipackzetteln. Alle erforderlichen Einstellungen erfolgen nach Auswahl der Falzart am Touchscreen innerhalb weniger Sekunden vollautomatisch. Dank des Score-Navigators können auch die Rillwerkzeuge automatisch positioniert werden. Erweitert durch das mobile Schwertfalzwerk KTU-40 können weitere Falzungen im Kreuzbruch oder ein paralleler Falz ausgeführt werden, wenn das Material bereits zu dick für die Falztaschen ist. So können beispielsweise auch Produkte mit einem Minimalformat von bis zu 20 x 30 mm und einer maximalen Produktstärke von bis zu 6 mm gefertigt werden. Halle 7, Stand 7-466

www.horizon.de

www.fachpack.de