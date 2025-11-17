SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Markt

Horizon mit neuem Key Account Manager in Österreich

Zum 01. Jänner 2026 übernimmt Thomas Kunst die Verantwortung als Key Account Manager Österreich bei der Horizon GmbH. Nach einer intensiven Einarbeitungs- und Übergabephase mit seinem Vorgänger, Christian Bunzl, verabschiedet sich dieser nach über 25 Jahren im Unternehmen zum Jahreswechsel in den Ruhestand.

Thomas Kunst

Christian Bunzl war maßgeblich daran beteiligt, die Vertriebsstrukturen für Horizon-Maschinen in Österreich aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit großem Engagement und Fachwissen prägte er den Erfolg des Unternehmens in der Region über Jahrzehnte hinweg.

Mit Thomas Kunst gewinnt Horizon einen erfahrenen Branchenkenner für die Nachfolge: Der 56-Jährige ist Absolvent der »Graphischen« in Wien und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen in Österreich und Osteuropa. In dieser Zeit hatte er verschiedene verantwortungsvolle Positionen inne, unter anderem im Vertrieb von FERAG-Systemen für die Weiterverarbeitung von Zeitungen und Zeitschriften.

In seiner neuen Rolle wird Thomas Kunst künftig österreichische Druckunternehmen bei der Optimierung ihrer Druckweiterverarbeitung unterstützen und die enge Partnerschaft zwischen Horizon und seinen Kunden weiter ausbauen.

Weitere Infos:

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen