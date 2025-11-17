Horizon mit neuem Key Account Manager in Österreich

Christian Bunzl war maßgeblich daran beteiligt, die Vertriebsstrukturen für Horizon-Maschinen in Österreich aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit großem Engagement und Fachwissen prägte er den Erfolg des Unternehmens in der Region über Jahrzehnte hinweg.

Mit Thomas Kunst gewinnt Horizon einen erfahrenen Branchenkenner für die Nachfolge: Der 56-Jährige ist Absolvent der »Graphischen« in Wien und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Druck- und Weiterverarbeitungsmaschinen in Österreich und Osteuropa. In dieser Zeit hatte er verschiedene verantwortungsvolle Positionen inne, unter anderem im Vertrieb von FERAG-Systemen für die Weiterverarbeitung von Zeitungen und Zeitschriften.

In seiner neuen Rolle wird Thomas Kunst künftig österreichische Druckunternehmen bei der Optimierung ihrer Druckweiterverarbeitung unterstützen und die enge Partnerschaft zwischen Horizon und seinen Kunden weiter ausbauen.

