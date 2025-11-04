Horizon gründet BEAT Robotics

»Mit BEAT Robotics machen wir Robotik greifbar und gezielt einsetzbar. Wir wollen Lösungen bieten, die nicht nur effizient sind, sondern Menschen entlasten, Prozesse nachhaltiger gestalten und neue Perspektiven eröffnen. BEAT Robotics ist daher die konsequente Weiterentwicklung unserer bisherigen Automatisierungsstrategie«, erläutert Horizon Vertriebs- und Marketingdirektor, Ambjörn Breuer.

Automatisierung in der Intralogistik

In der Intralogistik legt BEAT Robotics den Fokus auf die Automatisierung von Materialflüssen und Prozessen. In Kooperation mit namhaften Roboterherstellern werden Lösungen geboten, die bei wiederholbaren, körperlich schweren Tätigkeiten Entlastung für Maschinenbediener schaffen und die Abläufe möglichst effizient gestalten.

Das Portfolio reicht von Systemen zum Beschicken von Klebebindern mit Buchblöcken oder Palettierlösungen bis hin zu fahrerlosen Transportsystemen, wie AGV (Automated Guided Vehicle) oder AMR (Autonomous Mobile Robot), die das Material zum nächsten Verarbeitungsschritt transportieren. Hierbei setzt man vor allem auf die Schwerlastroboter von Keenon, Hikrobot und iKitbot. Das Portfolio wird sukzessive wachsen, sodass künftig Projekte jeder Größenordnung – von Klein- bis hin zu industriellen Großkunden, auch jenseits der bisherigen Kernmärkte, realisiert werden können.

